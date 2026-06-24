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Prime Day continúa hasta el 29 de junio y las ofertas resultan especialmente atractivas para los usuarios de Amazon Prime, sobre todo para quienes disfrutan del mundo del gaming. Descubre y compara la lista de videojuegos con precio especial durante la semana de ofertas en Amazon.
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¿Qué videojuegos están en oferta en Amazon?
Para los gamers que prefieren tener sus títulos favoritos en formato físico, Amazon cuenta con ofertas especiales en diversos videojuegos para las consolas más populares.
Nintendo Switch y PlayStation forman parte de las promociones de Prime Day, con descuentos en títulos seleccionados por tiempo limitado.
Nintendo Switch
- Super Mario Odyssey-Standard Edition | 43% de descuento | Compra aquí
- Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch | 43% de descuento | Compra aquí
- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury - Standard Edition | 43% de descuento | Compra aquí
- Luigi's Mansion 3-Standard Edition | 43% de descuento | Compra aquí
- Animal Crossing: New Horizons - Standard Edition | 38% de descuento | Compra aquí
- Mario vs Donkey Kong | 39% de descuento | Compra aquí
- Mario Kart World | 32% de descuento | Compra aquí
Además, puedes adquirir la Nintendo Switch 2 en su versión Nacional durante el Prime Day con un 32% de descuento. Compra aquí
PlayStation
Compra también la consola PlayStation 5 Edición Digital de 825 GB con los juegos Astrp Bot y Gran Turismo 7 Modelo PS5DIG en Amazon, ya que cuenta con un descuento del 20%. Compra aquí.
- PlayStation 5 Stellar Blade | 39% de descuento | Compra aquí
- Silent Hill 2 para PlayStation 5 | 66% de descuento | Compra aquí
- Resident Evil 4 para PlayStation 4 | 41% de descuento | Compra aquí
- God of War Ragnarök PlayStation 4 | 63% de descuento | Compra aquí
- The Last of Us Remastered Hits Standard Edition PlayStation 4 | 30 % de descuento | Compra aquí
- Marvel vs Capcom Infinite - Standard Edition - PlayStation 4 | 17% de descuento | Compra aquí
Si estás buscando renovar tu colección o aprovechar una promoción para comprar un regalo, Prime Day puede ser una buena oportunidad para encontrar videojuegos en oferta antes de que terminen los descuentos.
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