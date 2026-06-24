Si estabas pensando en comprar una tablet para estudiar, trabajar o disfrutar de tus series favoritas, el Prime Day 2026 de Amazon México podría ser el momento ideal.

La tienda en línea sorprendió con una atractiva oferta en la Samsung Galaxy Tab S10 FE, uno de los dispositivos más recientes de la marca surcoreana, que ahora puede encontrarse en tan solo $6,599.00 y con opciones de meses sin intereses.

La promoción forma parte de los descuentos exclusivos para miembros Prime, quienes además pueden acceder a beneficios adicionales como cupones bancarios, cashback y financiamiento especial durante el evento.

¿Por qué vale la pena la Samsung Galaxy Tab S10 FE?

La Samsung Galaxy Tab S10 FE destaca por ofrecer características de gama media-alta a un precio mucho más accesible que otros modelos premium. Entre sus principales especificaciones se encuentran:

Pantalla de 10.9 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz.

Procesador Exynos 1580 para un desempeño fluido.

128 GB de almacenamiento interno expandible mediante microSD.

8 GB de memoria RAM.

Certificación IP68 contra agua y polvo.

Batería de larga duración de 8,000 mAh.

S Pen incluido para tomar notas, dibujar o editar documentos.

Gracias a estas características, la tablet se convierte en una excelente alternativa para estudiantes, profesionales y usuarios que buscan productividad y entretenimiento en un solo equipo.

Así aplican los meses sin intereses

Uno de los mayores atractivos de esta promoción es que Amazon México permite adquirir la Samsung Galaxy Tab S10 FE mediante meses sin intereses únicamente con tarjeta BBVA.

[Publicidad]

Los pagos mensuales van desde los 3 hasta los 24 meses sin intereses.