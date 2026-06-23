El Prime Day 2026 sigue sorprendiendo con descuentos en algunos de los dispositivos más buscados por los amantes de la tecnología. En esta ocasión, Amazon México lanzó una atractiva promoción en el Apple Watch SE 3, uno de los relojes inteligentes más populares de la marca de Cupertino, que ahora puede adquirirse con hasta 11% de descuento.

Si estabas pensando en dar el salto al ecosistema de Apple o renovar tu smartwatch actual, esta oferta representa una excelente oportunidad para hacerlo sin gastar de más.

¿Por qué vale la pena comprar el Apple Watch SE 3?

El Apple Watch SE 3 combina funciones avanzadas de salud, conectividad y actividad física a un precio más accesible que otros modelos de la familia Apple Watch.

Entre sus principales ventajas destaca su capacidad para monitorear la actividad diaria, registrar entrenamientos, medir la frecuencia cardiaca y mantenerte conectado mediante notificaciones de llamadas, mensajes y aplicaciones directamente desde tu muñeca.

Además, incorpora un potente procesador que garantiza un funcionamiento fluido, permitiendo abrir aplicaciones con rapidez y disfrutar de una experiencia de uso más eficiente. Su pantalla brillante facilita la visualización de información incluso bajo la luz del sol, mientras que su diseño elegante lo convierte en un accesorio ideal para cualquier ocasión.

Principales características del Apple Watch SE 3

El Apple Watch SE 3 también cuenta con funciones de seguridad que pueden marcar la diferencia en situaciones de emergencia, como la detección de accidentes y el envío automático de alertas a contactos seleccionados.

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Gracias a la integración con el iPhone, los usuarios pueden responder mensajes, controlar la reproducción de música, consultar mapas y recibir recordatorios importantes sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.