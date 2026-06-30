El Centro Histórico de la CDMX está ‘plagado’ de tesoros prehispánicos, siendo la zona arqueológica y Museo del Templo Mayor el más importante, al tratarse de los restos de la gran Tenochtitlán.

Los trabajos para su rescate comenzaron en 1978; la apertura del Museo del Templo Mayor se dio en 1987 y, desde entonces, la labor de arqueólogos y antropólogos no ha cesado, por lo que aún hay sitios con acceso restringido.

Dos de ellos son el Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y el juego de pelota. AY, ahora, por primera vez, abren al público de manera temporal, por iniciativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Así es el Templo de Ehécatl y el juego de pelota del Templo Mayor

El conjunto de la zona arqueológica del Templo Mayor tuvo varias etapas constructivas y se cree que la primera comenzó en 1325, por lo que estas edificaciones tienen de 700 a 500 años de existencia.

Foto: Sectur CDMX

En el caso del Templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, se cree que fue construido entre 1481 y 1502. Fue descubierto en 2010, justo frente al adoratorio a Tláloc.

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Se trata de una plataforma rectangular de 34 metros de longitud con un adosamiento circular de 18 metros de diámetro. Su orientación hacia el este se relaciona con el mito del Quinto Sol y con los dioses Xipe Totec y Ehécatl.

Su parte redonda, con una entrada en forma de boca de serpiente, representa a Quetzalcóatl.

El juego de pelota o 'teotlachco' (juego de los dioses) fue descubierto en 2014, aunque únicamente es visible la porción del costado exterior norte.

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Foto: Sectur CDMX

De acuerdo con los arqueólogos, se orienta de este a oeste. Tenía un patio alargado y otros dos patios cabezales que formaban una I. Llegó a medir 50 metros de longitud por 34 metros de ancho.

¿Cuándo son los recorridos al Templo de Ehécatl y el juego de pelota del Templo Mayor?

De acuerdo con el INAH, el Templo de Ehécatl y el juego de pelota de la Zona Arqueológica del Templo Mayor permanecerán abiertos al público hasta el domingo 19 de julio, día que se disputará la final del Mundial 2026.

Foto: Sectur CDMX

Los recorridos especiales por ambos sitios solo se realizan de martes a sábado en 3 horarios: 9:30 a.m., 11:00 a.m. y 12:00 p.m.

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¿Cuánto cuesta visitar el Templo de Ehécatl y el juego de pelota del Templo Mayor?

El recorrido por el Templo de Ehécatl y el juego de pelota del Templo Mayor está incluido en la cuota de entrada a la Zona Arqueológica y Museo del Templo Mayor, la cual tiene un costo de $210 para extranjeros y $105 para mexicanos y residentes en el país.

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Considera que únicamente se admiten 15 personas por horario y es indispensable agendar cita en cualquiera de los siguientes correos electrónicos: edutemplomayor@inah.gob.mx y direccion.mtm@inah.gob.mx

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