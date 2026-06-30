Culiacán. - Pese a las alertas de riesgos en las playas de Mazatlán por fuertes oleajes y corrientes de retorno, los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático realizaron diez nuevos rescates de bañistas, tres de ellos menores de edad, turistas procedentes del estado de Coahuila.

Bañistas que se encontraban en la playa de Sábalo Dos observaron que tres jovencitos efectuaban esfuerzos por regresar a tierra firme sin conseguirlo, por lo que comunicaron a los cuerpos de seguridad y estos instrumentaron un operativo para rescatarlos y ponerlos a salvo en tierra firme.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, externo que los adolescentes de 13, 14 y 17 años, luego de ser sacados del mar, fueron atendidos por paramédicos, los cuales solo presentaron cansancio y crisis nerviosa por lo vivido.

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Señaló que continuamente se recomienda a los vacacionistas atender los colores de los banderines debido al fuerte oleaje que se presenta en las playas y que constituye un grave riesgo para las personas que se meten al mar a nadar, ya que son arrastrados mar adentro.

Dio a conocer que en las Playa de Sábalos, Uno y Dos, en la Norte Tres y en Brujas se efectuaron diversos rescates de visitantes que no acataron las recomendaciones, cinco de ellas originarias de Mazatlán y dos más visitantes tuvieron que ser atendidas por paramédicos por haber entrado en crisis.

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También, informó que siete hombres y una mujer tuvieron que ser detenidos en una de las playas, por no atender las recomendaciones de salvavidas y alterar el orden, por lo que estos tuvieron que pasar la noche en barandilla.