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Culiacán. - Al ser electa en sesión extraordinaria de cabildo como nueva alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala señaló que los temas prioritarios que atenderá serán la seguridad y el renglón de la infraestructura, sin descuidar el resto de las responsabilidades del ayuntamiento.
Dio a conocer que uno de sus primeros actos oficiales es celebrar una reunión con todos los miembros del gabinete municipal para conocer de viva voz cuáles son las necesidades, prioridades y las acciones que se están desarrollando.
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Osuna Zavala, quien fungía como Sindica Procuradora, fue propuesta para cubrir en forma temporal de seis meses la ausencia de la presidenta municipal Estrella Palacios Domínguez, quien solicitó licencia para separarse de su cargo.
La nueva primer edil de Mazatlán, quien cuenta con el grado académico de doctorado en la rama de la arquitectura, es catedrática universitaria en la Facultad de Ingeniería desde el año de 1997 y en su trayectoria profesional ha ocupado cargos como consejera ciudadana suplente del Instituto Municipal de Planeación.
En el pasado proceso electoral incursionó en la vida política electoral del puerto al formar parte de la planilla de la entonces candidata a la alcaldía, Estrella Palacios Domínguez, por lo que resultó electa como Síndica Procuradora.
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Durante la sesión de cabildo, se informó que en breve será convocada Fabiola Osuna Patrón para que rinda protesta como nueva Síndica Procuradora de Mazatlán, por estar registrada como la suplente de la hoy alcaldesa provisional.
La tarde del jueves pasado, la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, solicitó licencia temporal de seis meses para separarse del cargo para poder registrarse el próximo sábado como aspirante a la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación.
Su solicitud por escrito fue enviada al cabildo del puerto, el cual poco después convocó a sus miembros a celebrar la tarde de este jueves una sesión extraordinaria para analizar la petición y procesar a nombrar una alcaldesa provisional.
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