La Ley Casco en Puebla avanza con su implementación al inicio de la entrega de los distintivos que deberán portar las personas conductoras de motocicletas. Después de que el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y ésta fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el Gobierno de Puebla comenzó el proceso para poner en marcha uno de sus principales componentes: el engomado de identificación para cascos.

El objetivo de esta medida es fortalecer la identificación de motociclistas mediante un sistema de tecnología vinculado con la licencia de conducir, lo que permitirá a las autoridades identificar con mayor rapidez a los conductores durante revisiones y apoyar las labores de seguridad pública.

Para que sea válido un casco, este debe cumplir con ciertos elementos de seguridad. Foto: Freepik

¿Qué es la Ley Casco en Puebla?

La Ley Casco en Puebla es el nombre con el que se conoce a las reformas realizadas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado para regular de manera más estricta la circulación de motocicletas y otros vehículos de movilidad eléctrica.

Entre los cambios más importantes se encuentra la obligación de que el casco de las personas conductoras lleve adherido un distintivo con un código o serie alfanumérica que permita identificar al usuario mediante un sistema administrado por la Secretaría de Movilidad y Transporte. La legislación también establece que dicho distintivo deberá colocarse con materiales que no afecten la certificación ni la integridad del casco.

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Así serán los nuevos engomados

La Secretaría de Movilidad y Transporte informó que los nuevos distintivos no consistirán únicamente en un código QR. De acuerdo con el proceso de contratación del Gobierno del Estado, incorporarán tecnología que permitirá su lectura mediante equipos especializados.

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Los engomados contarán con código QR, un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID), un identificador único cifrado y otros elementos de seguridad para evitar su clonación.

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La entrega será gratuita

La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, ha reiterado que los motociclistas no deberán pagar por este distintivo, ya que será financiado por el Gobierno del Estado.

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La funcionaria explicó que el propósito del programa no es recaudatorio, sino contar con una herramienta que facilite la identificación de motocicletas involucradas en hechos delictivos y fortalecer las tareas de seguridad pública. También indicó que el desarrollo del sistema requirió una solución tecnológica compatible con la infraestructura del C5 y los arcos de seguridad del estado.

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¿Habrá multas de con la Ley Casco?

Aunque la Ley Casco en Puebla ya forma parte de la legislación estatal, las autoridades han señalado que primero deberá completarse el proceso de entrega de los distintivos antes de iniciar operativos relacionados con esta obligación.

Mientras se desarrolla la distribución y vinculación de los engomados con las licencias de conducir, el Gobierno estatal indicó que el proceso será gradual para que los motociclistas puedan cumplir con la nueva disposición.

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