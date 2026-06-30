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Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Nación 09:03 AM
Claudia Sheinbaum llama a respetar al equipo contrincante de México, luego de que aficionados fueran a hacer ruido al hotel donde se hospeda la selección ecuatoriana, para desvelarlos y que pierdan ante el equipo tricolor.
También pide que quienes acudan a festejar a los diversos puntos de festejo en la ciudad, recojan su basura.
Nación 08:47 AM
Alejandro Svarch habla sobre los tipos de fentanilo y menciona que México es reconocido por tener el mayor marco regulatorio de esta sustancia en la implementación médica, ya que se ocupa para tratar cánceres y otras enfermedades.
Nación 08:30 AM
"Cada quién decide cómo hace su comunicación", dice Sheinbaum Pardo sobre los señalamientos hacia el gobernador de Nuevo León Samuel García, a quien se le acusa de usar bots para promocionarse.
Nación 08:25 AM
La Presidenta evita opinar sobre la posición del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha expresado que busca reelegirse por segunda vez.
Nación 08:16 AM
"Lo que puede ocurrir está en el tratado, no es una ocurrencia de alguien", dice la Presidenta sobre el T-MEC y explica que se podría ampliar a 16 años.
Nación 08:05 AM
Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, informa que se sigue avanzando en la ampliación de la atención especializada, al implementar 174 equipos en hospitales.
Destaca que los equipos se han implementado en municipios de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Nayarit y Zacatecas, lo que contribuye a la justicia social.
Svarch resalta un hito en la medicina mexicana con la implementación del programa para la operación de gastrosquisis, un defecto congénito en el que la pared abdominal del feto no se cierra adecuadamente. Señala que gracias a este programa tres niños han sido operados en Villahermosa, Tabasco.
Nación 07:58 AM
Por su parte, Martí Batres, director general del ISSSTE, explica la tecnología de las camas hospitalarias eléctricas implementadas en algunos hospitales del Instituto, que permiten mayor y más fácil movilidad, tanto para los pacientes como para los enfermeros y médicos.
Nación 07:54 AM
Zoé Robledo, director general del IMSS, habla sobre la compra de 17 tomógrafos de 1.5 y 3.0 Teslas, en el marco de la modernización con tecnología de última generación.
Nación 07:44 AM
David Kershenobich, secretario de Salud, habla sobre la detección de VIH, la cual indica es gratuita, sin cita y sin importar derechohabiencia.
Indica que el tratamiento contra este virus es gratuito y asegura que hay abasto.
Destaca que todas las personas que tienen VIH reciben su medicamento por tres meses o más, según la indicación médica y menciona que una persona en tratamiento y control virológico sostenido, no transmite el virus.
Señala que México ya logró las metas de tratamiento y control de casos diagnosticados y se estima que 430 mil personas viven con VIH en México, por lo que el reto es la detección de 128 mil personas que aún no saben que viven con el virus.
PrEP y PEP al alcance de todas y todos
Explica que si alguien tuvo relaciones sexuales con una persona que sabe que tiene el virus o que hay factores que lo puedan exponer —como tener varias parejas sexuales— tiene 72 horas para acudir a tomar la píldora PEP.
Nación 07:40 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Como en cada disputa de México en el Mundial 2026, la Mandataria federal pregunta a los asistentes de La Mañanera del Pueblo cuál es su pronóstico para el partido de esta tarde frente a Ecuador.
"Suerte a la Selección, mucha fuerza", desea la Presidenta a los jugadores mexicanos.
Sigue aquí la transmisión en vivo:
em
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