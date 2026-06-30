David Kershenobich, secretario de Salud, habla sobre la detección de VIH, la cual indica es gratuita, sin cita y sin importar derechohabiencia.



Indica que el tratamiento contra este virus es gratuito y asegura que hay abasto.

Destaca que todas las personas que tienen VIH reciben su medicamento por tres meses o más, según la indicación médica y menciona que una persona en tratamiento y control virológico sostenido, no transmite el virus.

Señala que México ya logró las metas de tratamiento y control de casos diagnosticados y se estima que 430 mil personas viven con VIH en México, por lo que el reto es la detección de 128 mil personas que aún no saben que viven con el virus.



PrEP y PEP al alcance de todas y todos

Explica que si alguien tuvo relaciones sexuales con una persona que sabe que tiene el virus o que hay factores que lo puedan exponer —como tener varias parejas sexuales— tiene 72 horas para acudir a tomar la píldora PEP.

