La Guaira, Venezuela.— La ventana de 72 horas para encontrar sobrevivientes de los terremotos en Venezuela se agotó hace un par de días, pero eso a los venezolanos no les importa.

Con urgencia, sin herramientas, pero con sus manos, hurgaban ayer entre los escombros, gritaban los nombres de sus seres queridos y se acercaban a rescatistas internacionales a pedir ayuda.

Una réplica de magnitud 4.6 retumbó en La Guaira, epicentro de la devastación que dejaron los terremotos del 24 de junio, y provocó nuevas escenas de pánico.

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En medio de las críticas de la gente que acusa a las autoridades de hacer demasiado poco, demasiado tarde, el gobierno ha promovido sus esfuerzos de recuperación y rescate. En un discurso televisado, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, dijo que la electricidad había sido restablecida en 90% en el estado de La Guaira. También actualizó la cifra de muertos, a mil 719, y la de heridos a 5 mil 34. Hay 15 mil 866 damnificados.

Naciones Unidas estima en 50 mil los desaparecidos. Ayer mismo se informó que más de 100 venezolanos recién deportados de Estados Unidos están entre los desaparecidos, al desplomarse el hotel donde se encontraban.

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En Playa Grande, Leonela Delgado continúa buscando a su hijastro. En declaraciones a El Nacional, cuenta que cuando llegaron por primera vez intentaron remover escombros con sus propias manos. Reconoce que el paso del tiempo pesa, pero afirma que, “aunque estén muertos, queremos sacarlos”. La gente teme la llegada de maquinaria. “Todos sabemos que después va a venir maquinaria a remover. No se va a recuperar como tiene que hacerse”, dice a medios Fernán Hernández, periodista oriundo de Maracay, quien espera recuperar el cuerpo de su hermano, Jorge René Hernández.

Aún hay pequeños milagros. En la madrugada se informó del rescate de Aarón Levi Cantillo Vargas, joven de 21 años, en una operación en la que participaron equipos de México, Venezuela y El Salvador.

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Ayuda sin tregua

Decenas de países han ofrecido asistencia. Bruselas anunció 5 millones de euros y un avión con ayuda humanitaria para Venezuela; Países Bajos envió un buque con ayuda de emergencia, incluyendo alimentos y agua potable; China enviará 14.7 millones de dólares en ayuda; el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, informó que su ayuda al país sudamericano asciende ya a 300 millones de dólares y señaló que ha reparado el puerto marítimo de La Guaira para acelerar la llegada de ayuda.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno enviará alimentos y plantas de energía eléctrica a Venezuela.

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“Ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía eléctrica y también, ahora sí, ya piden algo de alimentación, de productos no perecederos”, detalló. La titular del Ejecutivo explicó que la ayuda humanitaria se enviará en dos cargamentos, uno en avión y otro por barco, con los productos donados en los centros de acopio instalados en varios lugares del país.

En tanto, la líder opositora María Corina Machado anunció que se encuentra en Panamá y acusó al gobierno venezolano de cerrar el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país.

Sin embargo, aseguró que está dispuesta a hacer “lo que haya que hacer” y a hablar “con quien haya que hablar” para coordinar su regreso. “Haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá”, afirmó.

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