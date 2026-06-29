Caracas. Al menos mil 719 personas han muerto y más de 5 mil resultaron heridas por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, informó este lunes el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

"La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a mil 719", dijo Rodríguez al leer el parte diario oficial. También reportó 5 mil 34 heridos. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50 mil desaparecidos.

Desde que ocurrieron los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, con apenas segundos de diferencia entre uno y otro, se han registrado 609 réplicas, indicó Rodríguez.

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La réplica más fuerte ocurrió este lunes a las 07:01, de magnitud 4.2. Aunque causó nerviosismo en la población, Rodríguez descartó que haya habido alguna afectación por ella.

Al menos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, que golpearon especialmente al estado de La Guaira y a Caracas. Al menos 189 sufrieron colapso total, según el parte oficial.

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El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace cinco días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

El presidente del Parlamento dijo hoy que en La Guaira han habilitado 15 "grandes refugios" y otros "menos grandes" en escuelas y que en Caracas se han establecido 50 campamentos "provisorios".

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El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto y alargó por una semana la suspensión de clases.

Los rescatistas internacionales y nacionales siguen en el operativo de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus sectores. Con información de EFE

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