La líder opositora, María Corina Machado, aseguró el pasado domingo 28 de junio que regresaría a Venezuela tras los terremotos ocurridos la semana pasada.

"Ha llegado el momento, es mi deber acompañar a mi pueblo, necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar, para guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil", dijo Corina Machado en una entrevista para la cadena Fox.

Sin embargo, a través de un video publicado en sus redes sociales, expresó que se encuentra en Panamá debido a que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo, lo que le impide ingresar al país.

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"El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras, quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo", dijo la Premio Nobel de la Paz 2025.

Aseguró que el régimen bolivariano le bloquea el ingreso tanto a ella como a "miles de compatriotas que queremos ir a ayudar, como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas al rededor del país".

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Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

De la misma forma, afirmó que las autoridades han bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales, quienes están "varados en aeropuertos".

También criticó las limitaciones que las autoridades venezolanas han impuesto a la prensa y dijo que “bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”.

Aseveró que tras haber cerrado el espacio aéreo comercial de Venezuela, el gobierno ya revirtió la decisión, pero "ha amenazado" a quienes pretendan facilitar su regreso. "Esto no se trata de mí, se trata de millones".

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Finalmente, insistió en que su intención no responde a un asunto personal, sino al deseo de miles de venezolanos de regresar para acompañar a sus familias durante la emergencia. "Esto no se trata de mí; somos miles y miles que queremos ir; es un país entero en duelo que necesita consolarse unido", aclaró.

De acuerdo con la actualización que brindó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra oficial de muertos es de mil 719; hay cinco mil 34 heridos.

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El gobierno reportó 855 edificaciones afectadas, de las cuales 189 colapsaron por completo. Naciones Unidas estima en 50 mil las personas desaparecidas. El gobierno venezolano no ha dado cifra de desaparecidos.

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