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La búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela, pese a que la ventana de oportunidad de encontrar gente viva bajo los escombros se reduce minuto a minuto. En medio de todas las historias que han surgido, una ha conmovido particularmente: la de Moisés, el "niño milagro".
Rescatistas del grupo USAR de Colombia fueron quienes contaron a los medios de este caso, en La Guaira, epicentro de la devastación en Venezuela.
Los rescatistas estaban en busca de sobrevivientes en un edificio cuando empezaron a oír ruidos. Luego, oyeron la voz de una niña.
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Ella les dijo que se encontraba atrapada junto con su madre y su hermano. Según el rescatista, la menor tenía 11 años y su hermanito, Moisés, nueve.
Los rescatistas le dijeron que iban por ellos. Pero pronto se dieron cuenta de que tardarían horas en llegar. "Estábamos por el piso 11; ella estaba en el cinco". Debido a lo duro de las lozas, calcularon que en romper cada una tardarían dos horas y que para llegar adonde estaba la familia pasarían unas 10 horas.
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Pero la voz de la pequeña, que los iba guiando, y cada vez se oía más cerca, los animó.
"La gente estaba motivada porque la niña daba señales claras de mejoría, de estar atenta. Hablaba fuerte, decía que su mamá estaba allí, que ella estaba bien", narró el rescatiista.
En un momento determinado, la niña les dijo que podía ver la mano de los rescatistas y un haz de luz, lo que dio más esperanzas de sacarlos.
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"La niña logró hacer que rescataran a su hermano", dijo el rescatista.
Pero cuando los rescatistas se acercaron a la niña que los guió todo el tiempo, "resulta que la niña estaba sin vida". La madre también estaba muerta.
El niño, al que el rescatista identificó como Moisés, "salió sano y salvo".
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Los rescatistas pensaban que el pequeño era el que menos posibilidades que tenía de sobrevivir, porque según había contado la hermanita, estaba herido. "Resulta que la niña entregó a Moisés; entregó a su hermano y descansó", dijo el rescatista, sin poder contener el llanto.
En otro recuento, el rescatista habla de lo que llama "el milagro de la tragedia".
"Ella dirigió las labores de rescate durante todo el día. Ya cuando los rescatistas estuvieron llegando, y que hubo luz, y que ya la niña veía la mano, y que informaba que se veía la mano y se veía la luz, la niña falleció".
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La madre, continuó, "falleció sin saber que su hija falleció". Los rescatistas sacaron al niño y comenzaron a tratar de sacar a la hermana. "Queríamos rescatarla, por valiente", dijo entre lágrimas, "pero nos dimos cuenta que falleció. Quedó con su madre".
"Se pudo sacar al niño. Y la madre quedó, y la niña quedó. El niño está en el hospital, vivo, sano. Su hermana lo entregó vivo y fue nuestro compromiso entregarlo vivo al hospital... Su hermana lo dio todo para que su hermano viviera. Y gracias a eso, la esperanza renació, la esperanza revivió en el equipo".
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El rescatista aseguró que para ellos, fue muy significativo "que Moisés llegara vivo al hospital y aún hoy permanezca vivo. Es una historia que debe conocerse. Gracias al esfuerzo de la gente, al esfuerzo cada uno, esas historias de milagro son posibles".
De acuerdo con la actualización que dio este lunes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, la cifra de muertos por el doble terremoto se ubica en mil 719; hay 5 mil 34 heridos.
El gobierno venezolano dijo que durante el fin de semana, hubo una treintena de personas rescatadas con vida.
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desa/rmlgv
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