Lima. La derechista Keiko Fujimori confirmó este lunes su ventaja por un estrecho margen frente a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, según los datos finales del escrutinio publicados este lunes, tres semanas después del balotaje.

Con el 100% de las actas contabilizadas, Fujimori obtuvo el 50.13% de los votos, mientras que Sánchez el 49.86%, de acuerdo con la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sin embargo, el Tribunal Electoral de Perú anunció la semana pasada que recién el viernes 3 de julio proclamará de forma oficial al ganador de la segunda vuelta. El triunfador gobernará desde el 28 de julio por cinco años, según la ley.

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Fujimori, primera dama e hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), llega por cuarta vez a un balotaje presidencial en Perú. Se presenta como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia.

Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), afirma que en Perú se ha producido un fraude, pero no ha mostrado pruebas y ha marchado por las calles de Lima en dos ocasiones. El progresista ha indicado que no reconocerá el triunfo de Fujimori si no se anulan los votos de peruanos en el exterior que provocaron el ajustado triunfo de la conservadora.

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Más del 70% de los electores no votaron ni por Fujimori ni por Sánchez en la primera vuelta.

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Perú sufre una larga crisis política que vio pasar a ocho presidentes en casi una década de enfrentamientos entre el Parlamento y el Ejecutivo y protestas sociales que dejaron 50 manifestantes muertos entre 2022 y 2023.

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Por su parte, Keiko se pronunció a través de su cuenta de X: "La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. (...) Esperamos la proclamación del JNE (organismo electoral) con mucha humildad, prudencia y responsabilidad".

"Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", agregó la mandataria electa, quien apuntaló su triunfo en un discurso de mano dura contra el crimen organizado.

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