El resultado final del balotaje presidencial en Perú, que tiene como virtual ganadora a la derechista Keiko Fujimori, se conocerá el 3 de julio, informó este viernes el jefe de la autoridad electoral.

Con 99.88% de las actas escrutadas, la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) tiene una ventaja irreversible de poco más de 44 mil 500 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez, que amenaza con no reconocer el resultado.

Fujimori cosechó hasta ahora el 50.12% de los votos frente al 49.88% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Sólo quedan 33 mil 300 sufragios por revisar, de un total de 19 millones de votos emitidos.

"Ya podemos decir con total solvencia de que no vamos a pasar más del 3 de julio la proclamación total de resultado de segunda vuelta", dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.

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La entrega de credenciales a la fórmula ganadora se hará el 15 de julio en el Teatro Nacional de Lima, agregó.

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La segunda vuelta en Perú dio lugar a uno de los comicios más reñidos de la historia reciente de América Latina.

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Los dos candidatos se fueron alternando en la cabeza del conteo antes de que Fujimori tomara la delantera.

Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, dijo esta semana que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori alegando un presunto fraude en los votos en el exterior, aunque sin aportar pruebas.

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Desde 2016, ocho presidentes se han sucedido al frente de Perú, en un contexto de crisis institucionales recurrentes.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

Además de presidente, los peruanos eligieron a los miembros del nuevo parlamento bicameral, conformado por 130 diputados y 60 senadores.

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Ninguno de los seis partidos que integrarán el legislativo obtuvo mayoría en el parlamento.

Fuerza Popular, de Fujimori, sumó 22 senadores y 45 diputados. Teniendo en cuenta otros partidos, las fuerzas de derecha suman 30 escaños en el Senado y 63 en Diputados.

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Juntos por el Perú, de Sánchez, tendrá por su parte 14 senadores y 31 diputados. En total los partidos de izquierda o centro izquierda conquistaron 30 lugares en el senado y 67 en diputados.

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gs/mcc