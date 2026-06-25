Chile, Colombia, México y Perú, países socios de la Alianza del Pacífico, refrendaron su compromiso para facilitar e incrementar el comercio, la inversión y la competitividad de dicho bloque.

Durante la Comisión de Libre Comercio, que se realizó de forma virtual, los representantes de dichos países reiteraron su interés de promover la participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas regionales de valor y para consolidar un ambiente favorable para los negocios y la inversión.

En un comunicado, la Secretaría de Economía explicó que la reunión la presidió el subsecretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, en calidad de presidente pro tempore.

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Participaron también la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez Weinstein; la viceministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (e), Sofia Carolina Cañón Valbuena y el Viceministro de Comercio Exterior del Perú, César Augusto Llona Silva.

Otro de los acuerdos fue eliminar los obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos, para contar con un marco común regulatorio que facilite el comercio entre los cuatro países y al mismo tiempo eleve el nivel de protección de salud y garantice una adecuada información al consumidor.

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En medio del conflicto diplomático México-Perú, los representantes de los cuatro países aprobaron también el Cuarto Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, que incorpora los capítulos de Micro, pequeñas y medianas empresas, cadenas regionales y globales de valor.

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De igual manera, la Comisión acordó impulsar una estrategia conjunta, con el seguimiento de los Coordinadores Nacionales de Comercio, con el objetivo de culminar los trabajos pendientes de los anexos de cooperación regulatoria y establecer una hoja de ruta clara para la implementación de dichos anexos.

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La Alianza del Pacífico representa la séptima economía mundial en 2024, es la cuarta potencia exportadora a nivel mundial, además de su Producto Interno Bruto suma el 42.8% de Latinoamérica.

El bloque genera 57.4% del comercio total en Latinoamérica y el Caribe y atrajo en el 2024 el 41.6% del flujo de Inversión Extranjera Directa.

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