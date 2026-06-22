Las expectativas de crecimiento económico para México volvieron a deteriorarse, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Citi. Los analistas consultados recortaron su previsión para el Producto Interno Bruto (PIB) de 2026, al ubicarla en 1.1%, desde el 1.2% estimado en el sondeo anterior. Las proyecciones entre las 35 instituciones participantes oscilan entre 0.5% y 1.5%.

Para 2027, el consenso mantuvo sin cambios su expectativa de crecimiento en 1.8%, con un rango de estimaciones que va de 1.0% a 2.3 por ciento.

El ajuste para 2026 se dio en un entorno en el que la mayoría de los analistas considera que el Banco de México mantendrá sin cambios la tasa de referencia durante un periodo prolongado.

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De los 35 participantes, 28 no prevén movimientos en la tasa de interés en el corto plazo, mientras que dos anticipan un recorte hacia diciembre de 2026 y seis consideran que el siguiente ajuste ocurrirá en 2027. La expectativa mediana para la tasa de política monetaria al cierre de 2026 se mantuvo en 6.50%, nivel que también se proyecta para finales de 2027.

La encuesta también mostró una mejora en las perspectivas para el tipo de cambio. El consenso estima que el dólar cerrará 2026 en 17.92 pesos, por debajo de los 18 pesos previstos dos semanas antes. Para 2027, la expectativa se mantuvo en 18.50 pesos por dólar.

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En materia de inflación, los analistas redujeron sus previsiones de mediano plazo. La expectativa para la inflación general al cierre de 2026 bajó a 4.23%, desde 4.35% en la encuesta previa, mientras que para 2027 disminuyó a 3.80%, desde 3.90%. La inflación subyacente se mantuvo en 4.20% para 2026 y en 3.85% para 2027.

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Para junio de 2026, el consenso espera una inflación general mensual de 0.16%, equivalente a una tasa anual de 3.81%, por debajo del 3.94% registrado en mayo. En tanto, la inflación subyacente se proyecta en 0.32% mensual y 4.11% anual, menor al 4.19% observado el mes previo.

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