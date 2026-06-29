El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) acusó hoy a las fuerzas de seguridad de Ucrania de estar “facilitando deliberadamente el aumento del tránsito de drogas desde Latinoamérica a Europa”.

El SVR emitió un breve comunicado, titulado: “Kiev está intensificando su cooperación con los principales cárteles de la droga de México”. Sin embargo, en el texto no vuelve a mencionar a los cárteles mexicanos, sino que se refiere a cárteles de la droga y grupos criminales latinoamericanos.

“Según información recibida por el SVR, las fuerzas de seguridad ucranianas están facilitando deliberadamente el crecimiento del narcotráfico desde Latinoamérica hacia Europa”, señala el Servicio, que acusa directamente al gobierno del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de querer buscar “ingresos adicionales, especialmente ante la incapacidad de los patrocinadores occidentales para satisfacer sus insaciables demandas”.

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De acuerdo con el SVR, “Kiev también valora la ayuda de los cárteles de la droga latinoamericanos para reclutar nuevos mercenarios para las Fuerzas Armadas ucranianas”.

El Servicio ruso de Inteligencia Exterior alega que, a su vez, “los principales grupos criminales latinoamericanos buscan expandir sus rutas de suministro de narcóticos, incluido el fentanilo, debido a la intensificación de la campaña antidrogas en Estados Unidos”.

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El SVR señala que estas organizaciones criminales ven en Ucrania “un corredor seguro para acceder al mercado europeo debido a la falta de controles fronterizos y aduaneros adecuados en el país”. Advierte que “los puertos de la región de Odesa se están convirtiendo en el principal punto de transbordo para el narcotráfico hacia Europa a través de Polonia, Moldavia y Rumania”.

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Los cárteles latinoamericanos, añade, están interesados también “en acceder al mercado negro ucraniano de armas”.

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A principios de año, las fuerzas de seguridad ucranianas comunicaron haber desmantelado una red de narcotráfico internacional que trabajaba en el puerto de Odesa.

En 2018 la policía argentina incautó 400 kilos de cocaína en la embajada rusa de Buenos Aires. La droga debía ser enviada por valija diplomática con destino a Rusia.

Con información de EFE

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