El senador Enrique Inzunza Cázarez, ausente de sus funciones legislativas desde hace 55 días, no asistió este lunes a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, realizada en modalidad “a distancia”.

El legislador de Morena, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los 10 funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa con presuntos vínculos con el crimen organizado, y en particular con el grupo delictivo de Los Chapitos, no se ha presentado a trabajar al Senado ni a la Comisión Permanente desde el pasado 29 de abril.

En la sesión virtual de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la también morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega, se pasó lista de asistencia a todos sus integrantes, incluido el senador Inzunza Cázarez, quien no se conectó a la plataforma que utiliza la Cámara Alta para este tipo de sesiones y tampoco se informaron los motivos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, informó recientemente que Inzunza no será convocado a las sesiones del pleno de la Comisión Permanente, que concluyen a final de agosto.

Sin embargo, a las sesiones del Senado, tanto del pleno como de comisiones, está obligado a asistir o a justificar su ausencia, lo que no ha hecho hasta ahora. Enrique Inzunza solicitó licencia el pasado 28 de mayo para separarse de su escaño exclusivamente en el periodo extraordinario de sesiones en el que se aprobó aplazar hasta 2028 la elección judicial.

En esa ocasión, acudió a la sesión el senador Omar López Campos, su suplente, quien también pertenece al grupo político que encabeza el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

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