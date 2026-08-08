Cuatro personas murieron tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban en una área boscosa de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informó el Cuerpo de Bomberos local.

Las víctimas eran el piloto de la aeronave y tres pasajeras, según un comunicado del organismo.

Los fallecidos, cuyos cuerpos fueron encontrados carbonizados, todavía no han sido identificados.

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El helicóptero se desplomó en una área natural de "difícil acceso" y próxima a la Vista Chinesa, un popular mirador con vistas panorámicas sobre la ciudad y el mar en Brasil.

Como muestran las imágenes divulgadas por los medios de comunicación, el impacto provocó un incendio en el lugar del accidente, por lo que fueron movilizados militares especializados en el combate al fuego.

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Segundo accidente aéreo en Río de Janeiro

En junio, una colisión aérea entre dos helicópteros en Río de Janeiro causó la muerte de seis personas, entre ellas el famoso cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim.

Los viajes en helicóptero son una atracción popular para los turistas que desean contemplar los famosos puntos de interés de Río de Janeiro y el esplendor natural de esta ciudad costera.

El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, declaró en la red social X que había solicitado a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil que tomara medidas inmediatas para aumentar la vigilancia y garantizar la seguridad de los vuelos en helicóptero, cuya frecuencia sigue en aumento en esta metrópolis altamente turística.

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Minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente de helicóptero que aconteceu hoje próximo a Vista Chinesa dentro do Parque Nacional da Floresta da Tijuca. A @prefeitura_rio solicitou a ANAC que tome providências imediatas para intensificar a fiscalização e garantir a… https://t.co/NoBfrHn4Gs pic.twitter.com/cNiF97al5O — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) August 8, 2026

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