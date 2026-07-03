Este domingo 5 de julio, la CDMX vibrará durante el último partido del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. Y no será cualquiera, pues México se enfrentará a Inglaterra, uno de los encuentros más importantes en la historia de nuestra selección.

Si no vas al estadio o si lo tuyo es disfrutar de la fiebre mundialista con buena comida y bebida, te proponemos 5 restaurantes y bares.

The Dog House Pub en Roma Norte

Disfruta del México vs Inglaterra al estilo del rival. En la Roma Norte, cerca de la Fuente de Cibeles, lánzate a The Dog House, un sports pub que te hará sentir en los tradicionales bares ingleses.

El espacio no es muy grande pero es bastante pintoresco por su decoración vintage con guiños a la cultura británica, un par de pantallas para ver el partido y una barra donde se sirven cervezas (incluidas las pintas).

Foto: The Dog House Pub Mexico City

También hay mesitas para disfrutar platillos típicos como fish and chips, salchichas inglesas, hamburguesas y hot dogs, curries, shepherd’s pie, sándwich de cordero y más.

Está en la calle Sinaloa 61, casi esquina con la calle Medellín.

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No se aceptan reservaciones, aunque se recomienda llegar al menos 1 hora antes del partido.

Instagram: @thedoghousemx

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Camarón Buchón en la Narvarte Poniente

Desde el anterior ‘pedacito’ de Inglaterra nos trasladamos a un restaurante que te hará sentir en Sinaloa, tierra de varias estrellas del futbol mexicano. Se trata de Camarón Buchón, justo en frente del centro comercial Parque Delta.

En el interior encontrarás decoración neón que evoca los atardeceres mazatlecos y una gran cantidad de pantallas —algunas son gigantes—, ideales para no perder ningún detalle del México vs Inglaterra.

Su menú ofrece almejas preparadas, ostiones, tostadas, aguachiles, camarones, ceviches, cocteles, caldos, tacos, cervezas, aguas frescas (como la de cebada) y más. Todo al estilo sinaloense.

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Está Obrero Mundial 457, casi esquina con Avenida Cuauhtémoc.

Se sugiere reservar en el sitio web de OpenTable.

Instagram: @camaron_buchon

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Barra Lupe en la Roma Norte

No muy lejos de las opciones anteriores, en la Roma Norte está Barra Lupe, un concepto que combina un restaurante con garnachas tradicionales mexicanas y coctelería de Claudia Cabrera, una de las mejores mixólogas del país.

El establecimiento está equipado con algunas pantallas donde se transmitirá el partido y un menú mexicano: flautas, consomé, tacos de distintas especialidades, volcanes, tlayudas, cecina, chamorro cantinero, quesadillas, tetelas, pambazos, tlacoyos, gorditas y otras delicias.

Foto: Barra Lupe

Las bebidas son algunas de sus ‘estrellas’, así que no te puedes perder sus cocteles. También hay destilados mexicanos, vino, coñac, ron, ginebra, whisky, licores y café.

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Se encuentra en Orizaba 154, a menos de una calle de la Plaza Luis Cabrera.

Es necesario reservar.

WhatsApp: (55) 5960 5294.

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Taquería La Popular en Santa Fe

Vamos hasta el poniente de la CDMX, a Santa Fe, donde la propuesta es disfrutar de unos tacos en Taquería La Popular.

Dentro, la decoración es moderna, con pantallas para ver el México vs Inglaterra.

La carta tiene diferentes tipos de tacos (de pastor, carnitas, arrachera, gaonera, gobernador y más), costras, volcanes, quesadillas, gorditas y sopas, así como aguas frescas, destilados mexicanos, licores, cervezas y cocteles.

Fotos: Taquería La Popular

Está en la calle Juan Salvador Agraz 44, cerca del centro comercial Centro Santa Fe.

Aunque no es obligatorio reservar, se aconseja hacerlo al menos un día antes.

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Teléfono: (55) 8421 0724.

Onza en San Ángel

Si lo que buscas es un lugar más petite, te aconsejamos ir al pintoresco barrio de San Ángel y entrar al Mercado del Carmen, donde se encuentra el bar Onza.

Con apenas una barra y algunas mesas largas de madera, no importa donde te sientes, verás muy bien el México vs Inglaterra en las pantallas del establecimiento.

Foto: Onza

Para tomar, cuentan con cervezas industriales y artesanales (nacionales y extranjeras) y una gran variedad de cocteles.

Se encuentra en la calle de Amargura 5, justo frente a la Plaza del Carmen.

No aceptan reservaciones, pero te sugerimos llegar un par de horas previo al inicio del encuentro.

Instagram: @onzamx

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