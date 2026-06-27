¿Alguna vez soñaste con recorrer la Ciudad de México en un autobús fiestero, mientras disfrutas deuna cerveza bien fría? Pues esto lo puedes hacear a bordo del MicheBus Party.

Este camión de dos pisos te lleva a los mejores establecimientos de micheladas de barrio de la capital, en compañía de tus amigos, tu pareja o en solitario por si vas con el mood de conocer a alguien. En Destinos te decimos cuándo y dónde se realiza el tour.

¿Qué incluye el recorrido a bordo del MicheBus Party?

El MicheBus Party fue creado en 2021 por el tiktoker Tukishow, con el objetivo de mostrar la variedad gastronómica y michelera que abunda en barrios como Tepito, la Lagunilla, Tacuba y el Centro Histórico.

Los recorridos tienen una duración aproximada de 7 horas, tiempo en el que se visitan hasta 5 establecimientos dependiendo de la ruta. Y por supuesto, en el trayecto puedes consumir bebidas y snacks.

El recorrido en el Michebus Party es solo para mayores de edad. Foto: Instagram @michebuspartyofi

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Entre los establecimientos que comúnmente se visitan en el tour se encuentran el Depósito Beer & More de Peralvillo, Kitty Drinks en Tepito, MarYchela en Azcapotzalco y Michis Miches en la colonia Juárez.

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La experiencia incluye otros servicioso:

Barra libre a bordo del autobús

Cerveza de bienvenida

de bienvenida Kit sorpresa de consumo

Comida incluida en los establecimientos visitados

Shot de bienvenida en cada local

DJ en vivo

Show con imitadores

Karaoke

Disfruta bebidas y alimentos de los establecimientos que visita el Michebus Party. Foto: Instagram @michebuspartyofi

¿Cuáles son las próximas fechas del MicheBus Party?

Si quieres subir al MicheBus Party, pon atención porque solo hay recorridos los sábados. Las siguientes fechas disponibles son:

Sábado 4: ¡Vámonos al Michelada Fest!

Sábado 11: Reggaeton Party Old School

Sábado 18: Tour Nocturno: ¡Ya Supérame!

Sábado 25: ¡Los 80`s y 90`s nunca mueren!

El tour comienza entre las 15:00 y 16:00 horas; tanto la hora como la fecha de salida se indican en el momento de la reservación, siendo los más comunes el Monumento a la Revolución o la Glorieta de Cibeles.

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¿Cuánto cuesta el recorrido en el MicheBus Party?

El costo es de $849 por persona. Tienes la opción de apartar tu lugar con la mitad, y el resto liquidarlo mediante depósito o transferencia dos días antes del recorrido.

Si quieres reservar u obtener mayor información, ponte en contacto en su Instagram @michebuspartyofi o vía WhatsApp al 55 1603 9366.

No pierdas esta oportunidad de turistear por la CDMX.

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