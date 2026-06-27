Destinos | 27-06-26 | 09:19 | Francisco Osorio | Actualizada | 27-06-26 | 09:19 |

¿Alguna vez soñaste con recorrer la en un autobús fiestero, mientras disfrutas deuna cerveza bien fría? Pues esto lo puedes hacear a bordo del MicheBus Party.

Este camión de dos pisos te lleva a los mejores establecimientos de micheladas de barrio de la capital, en compañía de tus amigos, tu pareja o en solitario por si vas con el mood de conocer a alguien. En te decimos cuándo y dónde se realiza el tour.

¿Qué incluye el recorrido a bordo del MicheBus Party?

El MicheBus Party fue creado en 2021 por el tiktoker Tukishow, con el objetivo de mostrar la variedad gastronómica y michelera que abunda en barrios como Tepito, la Lagunilla, Tacuba y el Centro Histórico.

Los recorridos tienen una duración aproximada de 7 horas, tiempo en el que se visitan hasta 5 establecimientos dependiendo de la ruta. Y por supuesto, en el trayecto puedes consumir bebidas y snacks.

El recorrido en el Michebus Party es solo para mayores de edad. Foto: Instagram @michebuspartyofi
El recorrido en el Michebus Party es solo para mayores de edad. Foto: Instagram @michebuspartyofi

Leer también Chequia:

Entre los establecimientos que comúnmente se visitan en el tour se encuentran el Depósito Beer & More de Peralvillo, Kitty Drinks en Tepito, MarYchela en Azcapotzalco y Michis Miches en la colonia Juárez.

[Publicidad]

La experiencia incluye otros servicioso:

  • Barra libre a bordo del autobús
  • Cerveza de bienvenida
  • Kit sorpresa de consumo
  • Comida incluida en los establecimientos visitados
  • Shot de bienvenida en cada local
  • DJ en vivo
  • Show con imitadores
  • Karaoke
Disfruta bebidas y alimentos de los establecimientos que visita el Michebus Party. Foto: Instagram @michebuspartyofi
Disfruta bebidas y alimentos de los establecimientos que visita el Michebus Party. Foto: Instagram @michebuspartyofi

¿Cuáles son las próximas fechas del MicheBus Party?

Si quieres subir al , pon atención porque solo hay recorridos los sábados. Las siguientes fechas disponibles son:

  • Sábado 4: ¡Vámonos al Michelada Fest!
  • Sábado 11: Reggaeton Party Old School
  • Sábado 18: Tour Nocturno: ¡Ya Supérame!
  • Sábado 25: ¡Los 80`s y 90`s nunca mueren!

El tour comienza entre las 15:00 y 16:00 horas; tanto la hora como la fecha de salida se indican en el momento de la reservación, siendo los más comunes el Monumento a la Revolución o la Glorieta de Cibeles.

[Publicidad]

¿Cuánto cuesta el recorrido en el MicheBus Party?

El costo es de $849 por persona. Tienes la opción de apartar tu lugar con la mitad, y el resto liquidarlo mediante depósito o transferencia dos días antes del recorrido.

Si quieres reservar u obtener mayor información, ponte en contacto en su Instagram @michebuspartyofi o vía WhatsApp al 55 1603 9366.

No pierdas esta oportunidad de turistear por la .

[Publicidad]

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]