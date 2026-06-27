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¿Alguna vez soñaste con recorrer la Ciudad de México en un autobús fiestero, mientras disfrutas deuna cerveza bien fría? Pues esto lo puedes hacear a bordo del MicheBus Party.
Este camión de dos pisos te lleva a los mejores establecimientos de micheladas de barrio de la capital, en compañía de tus amigos, tu pareja o en solitario por si vas con el mood de conocer a alguien. En Destinos te decimos cuándo y dónde se realiza el tour.
¿Qué incluye el recorrido a bordo del MicheBus Party?
El MicheBus Party fue creado en 2021 por el tiktoker Tukishow, con el objetivo de mostrar la variedad gastronómica y michelera que abunda en barrios como Tepito, la Lagunilla, Tacuba y el Centro Histórico.
Los recorridos tienen una duración aproximada de 7 horas, tiempo en el que se visitan hasta 5 establecimientos dependiendo de la ruta. Y por supuesto, en el trayecto puedes consumir bebidas y snacks.
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Entre los establecimientos que comúnmente se visitan en el tour se encuentran el Depósito Beer & More de Peralvillo, Kitty Drinks en Tepito, MarYchela en Azcapotzalco y Michis Miches en la colonia Juárez.
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La experiencia incluye otros servicioso:
- Barra libre a bordo del autobús
- Cerveza de bienvenida
- Kit sorpresa de consumo
- Comida incluida en los establecimientos visitados
- Shot de bienvenida en cada local
- DJ en vivo
- Show con imitadores
- Karaoke
¿Cuáles son las próximas fechas del MicheBus Party?
Si quieres subir al MicheBus Party, pon atención porque solo hay recorridos los sábados. Las siguientes fechas disponibles son:
- Sábado 4: ¡Vámonos al Michelada Fest!
- Sábado 11: Reggaeton Party Old School
- Sábado 18: Tour Nocturno: ¡Ya Supérame!
- Sábado 25: ¡Los 80`s y 90`s nunca mueren!
El tour comienza entre las 15:00 y 16:00 horas; tanto la hora como la fecha de salida se indican en el momento de la reservación, siendo los más comunes el Monumento a la Revolución o la Glorieta de Cibeles.
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¿Cuánto cuesta el recorrido en el MicheBus Party?
El costo es de $849 por persona. Tienes la opción de apartar tu lugar con la mitad, y el resto liquidarlo mediante depósito o transferencia dos días antes del recorrido.
Si quieres reservar u obtener mayor información, ponte en contacto en su Instagram @michebuspartyofi o vía WhatsApp al 55 1603 9366.
No pierdas esta oportunidad de turistear por la CDMX.
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