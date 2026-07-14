¿Llegaste a tu hotel y no está cumpliendo con los servicios que pagaste? Antes de entrar en pánico y dar por perdido tu dinero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) te enseña a solucionarlo a través de su 'Revista del Consumidor' del mes de julio.

No hay nada mejor que un viajero informado y precavido.

¿Qué pasa si un hotel no los servicios por los que pagaste?

Imagina que ese viaje que tanto soñaste y que planeaste por meses se viene abajo al llegar al hotel, ¿suena como una pesadilla, no? Lo es, pero puede arreglarse bajo cualquier escenario: poca calidad del servicio, promesas falsas, cancelaciones de última hora, etcétera.

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Tienes dos posibles opciones: la primera —y la ideal— es que te ofrezcan soluciones inmediatas, y la segunda (la peor) es que te quedes sin alojamiento y sin tu dinero. Aquí entra en acción la Profeco.

Si tu hotel cancela tu reservación de manera inesperada, tienes derecho a recibir una solución o compensación. Foto: Pexels

De acuerdo con la 'Revista del Consumidor' de julio, si el proveedor o el hotel están registrados ante los programas de Conciliaexprés y Concilianet, debes comunicarte al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 o 800 468 8722. Te brindarán orientación y asesoría para lograr acuerdos entre ambas partes.

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¿A qué tipo de acuerdos se refiere?

Reubicación sin costo adicional en un hotel de condición equivalente o superior

de condición equivalente o superior Pedir una compensación adicional por inconveniente

Devolución íntegra del monto que pagaste si no aceptas las anteriores alternativas

Además, tienes derecho a recibir por escrito cualquier acuerdo o solución.

Pero si el proveedor u hotel no se encuentra registrado en Conciliaexprés y Concilianet, lo mejor es presentar una queja formal en cualquiera de las oficinas de Defensa del Consumidor del país.

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Solicita por escrito el acuerdo o compensación de parte del hotel puesto que te puede servir como prueba. Foto: Pixabay

¿Cómo reportar un hotel por mal servicio?

Para hacer válidos tus derechos como consumidor ante la Profeco, recuerda documentar todo, tanto los acuerdos como las compensaciones y los servicios por los que pagaste en el hotel. Esa evidencia puede respaldarte por si empeora la situación.

Asimismo, la dependencia sugiere tomar las siguientes medidas:

Conservar el contrato, la confirmación o el número de reservación

Guardar comprobantes de pago

Documentar toda la comunicación con el proveedor

Si quieres levantar una queja, el teléfono del Consumidor ofrece atención de lunes a viernes desde las 09:00 a 19:00 horas, mientras que sábados, domingos y días feriados es de 10:00 a 18:00 horas.

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En el reporte, ofrece el nombre del hotel, su dirección y una descripción del problema. Antes de planear tu itinerario de viaje, es clave saber qué hacer si algo sale mal.

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