Las prendas con bordados son las favoritas de muchas personas debido a sus delicados detalles reflejados en blusas, vestidos, jeans y un sinfín de piezas.

Sin embargo, estos diseños requieren cuidados especiales para evitar que los hilos se deshilachen, pierdan color o se deformen con el uso y los constantes lavados.

Si tienes algunas prendas con bordados y te da miedo lavarlas, en De Última te enseñamos cómo cuidarlas.

Las prendas con bordados deben lavarse, secarse, plancharse y guardarse de distinta manera para que los hilos no se deformen o deshilachen. Foto: Unsplash

¿Cuál es la mejor manera de conservar tu ropa con bordados?

Aunque muchas prendas bordadas pueden resistir los ciclos de lavado e incluso la secadora, se recomiendan algunos cuidados sencillos que ayudarán a proteger los bordados y mantener tanto la tela como los detalles decorativos en excelentes condiciones.

1. Revisa la etiqueta de cuidado

Si tu prenda tiene una etiqueta con instrucciones de cuidado, revísala antes de lavar, pues algunas requieren lavado a mano o limpieza en seco, mientras que otras pueden colocarse en la lavadora siguiendo ciertas recomendaciones.

Si tu prenda tiene una guía de instrucciones de cuidados es mejor seguirla, ya que cada prenda puede requerir distintas necesidades. Foto: Unsplash

2. Lava la prenda al revés

Voltear la prenda antes de lavarla ayuda a reducir la fricción entre el bordado y el tambor de la lavadora o con otras prendas.

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Si no estás seguro de que este método proteja el diseño, puedes meter la prenda en una red especial para protegerla, así disminuyes el riesgo de que los hilos se enganchen o se deshilachen.

3. Ciclo de lavado delicado con agua fría

Los expertos de La Fábrica del Bordado expresan que el error más común es pensar que lavar con agua caliente limpia mejor. En prendas bordadas no es necesario y solo se recomienda:

Lava las prendas bordadas en ciclo delicado para conservarlas mejor.

Utiliza agua fría o templada para no dañar el hilo.

4.Evita el uso de productos agresivos

Los expertos también señalan que los detergentes agresivos con cloro o blanqueadores acortan la vida de cualquier prenda. Para que no le pase a tu ropa con bordados sugieren lavar con:

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Detergentes neutros.

Detergentes especializados en ropa delicada.

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5. No retuerces la tela

Después del lavado, evita exprimir las prendas. Lo mejor es retirar el exceso de agua presionando suavemente con una toalla limpia y dejar que la prenda conserve su forma original.

6. Seca al aire libre

Si prefieres utilizar la secadora, asegúrate de utilizar una temperatura baja, programas suaves y evitar los ciclos largos.

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Pero la mejor opción siempre será secar al aire libre tus prendas con bordados; es recomendable colocarlas en la sombra para evitar que los colores se desgasten por la exposición prolongada al sol.

7. Plancha la ropa con cuidado

Para eliminar las arrugas, plancha la prenda por el reverso o coloca un paño de algodón entre la plancha y el bordado. Utiliza una temperatura baja o media para evitar dañar los hilos o aplastarlos.

Para conservar mejor tu ropa bordada recuerda que es preferible secarla al aire libre con sombra y guardarla en un lugar seco y limpio. Foto: Unsplash

¡Y listo! Con estos siete sencillos pasos lograrás conservar a la perfección tus prendas con bordados. Recuerda almacenarlas en un lugar limpio, seco y con buena ventilación.

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Si el bordado es pesado o tiene aplicaciones voluminosas, es preferible doblarlas cuidadosamente en lugar de colgarlas para evitar que el peso deforme la tela.

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