Más Información

Alertan por estafa “llamada cruzada” en CDMX; sigue estos tips para evitar caer en extorsión

Alertan por estafa “llamada cruzada” en CDMX; sigue estos tips para evitar caer en extorsión

Influencer responde a críticas tras espantar a flamencos en zona protegida de Yucatán; “actué como cualquier turista”, afirma

Influencer responde a críticas tras espantar a flamencos en zona protegida de Yucatán; “actué como cualquier turista”, afirma

“Malcolm el de en medio”: nuevos episodios desatan épica ola de memes; así reaccionaron los fans de la serie

“Malcolm el de en medio”: nuevos episodios desatan épica ola de memes; así reaccionaron los fans de la serie

Tu primera orquídea sin complicaciones: 3 consejos clave para evitar que se deteriore

Tu primera orquídea sin complicaciones: 3 consejos clave para evitar que se deteriore

¿Punch mexicano? Zoológico de Guadalajara presenta a “Yuji”, el mono bebé; conoce su historia

¿Punch mexicano? Zoológico de Guadalajara presenta a “Yuji”, el mono bebé; conoce su historia

[Publicidad]

Cada prenda requiere de distintos cuidados de lavado y, por lo general, suelen indicarse en las etiquetas. Pero hay veces que aunque los sigas paso a paso, no siempre tienes buenos resultados.

Aunque la es un básico, porque son fáciles de combinar con sus múltiples cortes y texturas, mantener su color impecable y libre de manchas es complicado.

Por lo anterior, en te decimos cómo lavarla paso a paso.

Sigue estos consejos para no manchar tu ropa blanca durante el lavado. Foto: Unsplash
Sigue estos consejos para no manchar tu ropa blanca durante el lavado. Foto: Unsplash

Leer también

¿Cómo lavar ropa blanca?

Para lavar las y conservar su color pulcro, así como prolongar su tiempo de vida, la marca de detergente Tide sugiere realizar los siguientes pasos:

Paso 1: sólo ropa blanca

Antes de meter cualquier prenda a la lavadora, sepárala por colores y únicamente lava la blanca con la blanca, no la combines con colores claros ni oscuros.

Si por equivocación incluyes ropa de otro color, corres el riesgo de manchar tus camisas, calcetines y blusas preferidas.

Paso 2: revisa las etiquetas

Si bien es un paso que parece irrelevante, no debe ignorarse. Y es que en las etiquetas de la ropa se indica el método de lavado, la temperatura del agua y el proceso de secado, conforme el tipo de tela.

Usar los métodos incorrectos puede ocasionar que las prensas se estiren o se enojan, dejándolas inservibles para tus looks.

Paso 3: selecciona el detergente

Para la ropa de color blanco, generalmente, se aconseja utilizar un detergente con cloro o un blanqueador sin cloro. Estos productos garantizan que el color se mantenga intacto.

¡Ojo! Tampoco abuses de los detergentes, pues de lo contrario tu podría mancharse o cambiar de tono blanco a amarillo.

Paso 4: ciclo correcto

Si tu prenda debe meterse a la lavadora, y no a mano, revisa la etiqueta: para el algodón se recomienda el ciclo normal, para la seda o encaje el ciclo delicado, y para las telas sintéticas es mejor el ciclo corto.

Como tal, esto depende del tipo de tela para que no se maltrate.

Paso 5: método de secado

Finalmente, en este paso también debes revisar la etiqueta porque aquí hay un símbolo de cuadrado con ciertos indicadores:

  • Cuadrado con un punto: significa secar a temperatura baja
  • Con 2 puntos: temperatura media
  • Con 3 puntos: temperatura alta
  • Cuadrado con círculo tachado: no usar secadora
La ropa blanca no se debe secar directamente bajo el sol. Foto: Unsplash
La ropa blanca no se debe secar directamente bajo el sol. Foto: Unsplash

¿Cómo quitar las manchas de la ropa blanca?

Las manchas en la son más comunes de lo que crees, así que no te preocupes. Para eliminarlas sólo necesitas un poco de vinagre y bicarbonato de sodio; luego realiza lo siguiente:

  • En un recipiente, añade 1 cuchara de bicarbonato de sodio y 2 de vinagre.
  • Revuelve hasta conseguir una mezcla pastosa y en partes iguales.
  • Coloca la pasta sobre la mancha y deja reposar 20 minutos.
  • Remueve la pasta con un poco de agua y lava con normalidad.
  • Si la mancha no desaparece, repite el proceso las veces que sean necesarias.

Para evitar las machas, recuerda no abusar del blanqueador o del cloro y no secar tus prendas blancas directamente bajo el sol.

El vinagre con bicarbonato puede remover las manchas de la ropa blanca. Foto: Unsplash
El vinagre con bicarbonato puede remover las manchas de la ropa blanca. Foto: Unsplash

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses