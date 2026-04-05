Los desodorantes tradicionales tienen compuestos como el aluminio, incluido en la presentación de spray, que pueden causar preocupación por sus posibles efectos en la salud. A la par, esto ha ocasionado que las personas exploren sustitutos, por ejemplo, la piedra de alumbre.

Dicho producto de higiene no contiene químicos dañinos y es compatible con la mayoría de pieles. Sin embargo, es importante conservarlo en las mejores condiciones para que no pierda sus propiedades antisépticas y antibacterianas.

¿Aproximadamente cuánto dura una de estas piedras? Hoy en De Última resolvemos tu duda.

La piedra de alumbre es el mejor sustituto natural del desodorante. Foto: Unsplash

Leer también Cómo evitar la irritación tras la depilación

¿Qué es la piedra de alumbre?

La piedra de alumbre es un mineral compuesto de sal de aluminio o también conocido “Potassium Alum”.

Este elemento no se absorbe en la piel; en realidad, crea una capa sobre la superficie de la piel para evitar la acumulación de bacterias, responsables del mal olor y hasta del oscurecimiento.

¿A qué se debe? Según la farmacéutica Isabel Tarancón Carrasco, las propiedades de dicho mineral combaten los malos olores sin afectar el proceso de transpiración natural, puesto que no obstruyen las glándulas sudoríparas como el aluminio.

Otra ventaja de la piedra de alumbre es que, al ser traslúcida, no mancha la ropa, por lo que evita la preocupación por residuos en las prendas oscuras.

Y de igual manera es inodora, es decir, no expide aroma y esto es agradable para las personas con olfato sensible.

Para utilizar la piedra de alumbre como desodorante, se debe activar con agua, no tiene olor y tampoco mancha la ropa. Foto: Unsplash

¿Cuál es el tiempo de vida útil de la piedra de alumbre?

La piedra de alumbre no tiene “fecha de caducidad”; al ser un mineral natural, no se descompone ni pierde sus propiedades con el tiempo como sí lo haría un desodorante convencional.

En la práctica, su vida útil depende más de cuánto se use y de cómo se cuide. Aproximadamente, puede durar entre 1 y 2 años e incluso más porque se va desgastando lentamente cada vez que se humedece y se aplica.

Lo único importante es observar su estado físico: si se rompe en pedazos, se vuelve demasiado delgada o empieza a desmoronarse, dejará de ser cómoda de usar.

Y asimismo conviene mantenerla seca después de cada aplicación para evitar que se deteriore antes de tiempo.

La piedra de alumbre puede durar hasta dos años con buenos cuidados. Foto: Unsplash

La piedra de alumbre destaca como una opción de desodorante natural muy duradera. Esto mismo la convierte en una alternativa económica y ecológica frente a los desodorantes convencionales.

Leer también Con qué acetona se quita el gelish

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/