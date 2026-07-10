París volvió a convertirse en el escenario perfecto para presentar una de las colaboraciones más esperadas de la temporada: H&M x Wardrobe.NYC. Entre las invitadas estuvo la actriz mexicana Renata Notni, quien aprovechó su paso por la capital francesa para demostrar que, muchas veces, menos es más.

Renata compartió que viajó a París para asistir al lanzamiento oficial de la colección y reveló a Vogue que, entre todas las prendas, hubo una que conquistó por completo su clóset: las botas que llevó durante el evento.

H&M x Wardrobe.NYC. Foto: Instagram @rennotni

Su estilismo apostó por una estética limpia y sofisticada. La actriz lució un minivestido negro de silueta ajustada, acompañado de unas gafas oscuras XL y joyería dorada discreta. Sin embargo, toda la atención se concentró en el calzado: unas botas sandalia de charol negro con tacón de aguja y punta abierta, un diseño que rompe con la clásica bota de otoño y que promete convertirse en uno de los favoritos de la temporada.

La combinación de una bota de caña alta con la ligereza de una sandalia crea un equilibrio entre sensualidad y minimalismo, una propuesta que Wardrobe.NYC ha convertido en parte de su ADN.

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H&M x Wardrobe.NYC apuesta por el lujo silencioso

La colaboración entre H&M y Wardrobe.NYC mantiene la esencia de la firma fundada por Christine Centenera y Josh Goot: prendas atemporales, líneas depuradas y un guardarropa construido a partir de básicos elevados.

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La colección reúne vestidos minimalistas, sastrería relajada, prendas de punto, chamarras de piel, pantalones de cortes limpios y accesorios pensados para combinar entre sí, siguiendo la filosofía de crear un clóset funcional sin renunciar al diseño.

Renata Notni x H&M x Wardrobe.NYC. Foto: Instagram @rennotni

Dentro de esa propuesta destacan precisamente las botas sandalia que eligió Renata Notni, una pieza que demuestra cómo un solo accesorio puede transformar por completo un look aparentemente sencillo.

Con este estilismo, la actriz mexicana volvió a confirmar por qué es una de las celebridades mejor vestidas del momento: sin excesos ni estampados llamativos, logró que un vestido negro y un par de botas se convirtieran en uno de los looks más comentados de su paso por París.

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