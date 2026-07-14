Metrópoli | 14-07-26 | 09:46 |

La () prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado e incremento de nubosidad por la tarde, para este martes 14 de julio en la Ciudad de México.

La disminuirá este martes, en comparación con días anteriores, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC.

Se esperan vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora. En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

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Se prevé que este miércoles 15 persista el y nuevamente habrá lluvias.

mahc/LL

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