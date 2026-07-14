Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos atacó a Irán el martes en la madrugada, horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que Washington está “restableciendo” un bloqueo sobre el país de Medio Oriente en el estrecho de Ormuz. Irán respondió con ataques contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Las acciones dejan hecho trizas un acuerdo provisional destinado a pausar los combates, reabrir una ruta navegable que es un paso crucial para los suministros energéticos del mundo y dar tiempo a los negociadores para concretar un fin permanente de la guerra. En cambio, los combates han vuelto a envolver a la región y han amenazado la economía global. A menos que se encuentre rápidamente una solución diplomática, podría intensificarse hasta convertirse en una guerra total.

El foco del conflicto ahora es el estrecho, por el que en tiempos de paz llegó a pasar una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados. Irán cerró el paso en la práctica durante la guerra al atacar y amenazar a barcos, una táctica que demostró ser su mayor ventaja estratégica, ya que hizo que el precio del petróleo, los fertilizantes y otros bienes se disparara en un momentbarcos, que los líderes mundiales ya luchaban por abordar el aumento del costo de vida.

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El acuerdo provisional se suponía que debía reabrir la ruta, pero Irán ha atacado algunos barcos que se desplazan por el estrecho.

Estados Unidos ahora ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero expertos dicen que eso requerirá una armada mucho mayor, si no decenas de miles de tropas estadounidenses en suelo iraní. Es posible que Trump dé marcha atrás, como lo ha hecho anteriormente.

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Se reanudan los ataques en todo Medio Oriente

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que atacó varias zonas en Irán, apuntando a “sistemas de defensa costera, sitios de misiles y drones y capacidades marítimas”. Irán reconoció los ataques, pero no proporcionó de inmediato evaluaciones de víctimas o daños.

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“Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, dijo el ejército estadounidense.

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Momentos después de que el ejército anunciara los nuevos ataques, Trump lo calificó como “otro ataque importante” y dijo que Estados Unidos restablecería "el bloqueo de nuevo”.

Irán respondió con ataques contra Baréin, Jordania y dos petroleros relacionados con los Emiratos Árabes Unidos que viajaban por el estrecho, incendiando ambos barcos durante un tiempo. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dijo que el ataque contra los petroleros Mombasa y Al Bahiyah dejó un marino muerto y otros ocho heridos. Los Emiratos amenazaron con tomar represalias.

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La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar de Irán, se atribuyó el ataque contra los petroleros con vinculación emiratí y dijo que las embarcaciones “ignoraron advertencias repetidas”. Irán ha apuntado a barcos que usan una ruta a través del estrecho que pasa cerca de Omán fuera de sus aguas territoriales.

Una empresa naviera holandesa dijo el martes que uno de sus petroleros fue atacado frente a Omán en el mar Arábigo. Stolt Tankers dijo en un comunicado que el Stolt Magnesium fue atacado el martes en la madrugada, alrededor del momento en que fueron atacados los petroleros relacionados con Emiratos. Todos los marinos estaban a salvo y localizados tras el ataque, que provocó un incendio en la sala de máquinas del barco, dijo la empresa.

Baréin también volvió a ser atacado el martes en la madrugada mientras Irán tomaba represalias por la última ronda de ataques aéreos estadounidenses. Baréin, que alberga la 5.ª Flota de la Marina de Estados Unidos, hizo sonar sus sirenas de alerta de misiles tres veces, instando al público a buscar refugio.

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Por su parte, el ejército jordano dijo que interceptó cuatro misiles de Irán. Jordania alberga fuerzas estadounidenses y ha sido atacada por Teherán en los últimos días.

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