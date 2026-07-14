El gobierno de México presentó este lunes denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 connacionales, además de hacer un llamado a todos los partidos políticos para cerrar filas en defensa de los derechos humanos de los mexicanos en ese país, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) promovería las acciones legales tras el fallecimiento de 17 mexicanos, incluyendo Lorenzo Salgado Araujo, asesinado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 7 de julio, en Houston, Texas, un hecho que es investigado por las autoridades locales y por el propio gobierno estadounidense.

Sheinbaum señaló que el canciller Roberto Velasco informó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sobre las denuncias del gobierno mexicano y expresó su preocupación por las presuntas violaciones a los derechos humanos de personas mexicanas en centros de detención y durante operativos del ICE.

Residentes del estado de Maine protestaron este lunes tras la muerte de un inmigrante colombiano durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: Troy. R. Bennett/ EFE

Sheinbaum Pardo rechazó que las acciones legales emprendidas por su gobierno para defender a los connacionales representen un cambio o un deterioro en la relación bilateral con EU.

“No marca ningún cambio”, respondió al ser cuestionada sobre si las denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las fiscalías estatales y organismos internacionales modifican la relación entre ambos países. Afirmó que el objetivo no es generar un conflicto con la administración del presidente Donald Trump, sino exigir el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos.

La Mandataria señaló que sería inadmisible que el gobierno permaneciera pasivo ante la muerte de connacionales en centros de detención o durante operativos migratorios. Indicó que estos casos han generado indignación tanto en México como en Estados Unidos, por lo que insistió en que no basta con intercambios diplomáticos si estos no han dado resultados. “Tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación de los derechos humanos de nuestros connacionales y llevar acciones”, expresó.

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ICE, implicado en nuevo asesinato

Al escándalo por la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, se sumó ayer un nuevo asesinato, esta vez de un migrante colombiano en Biddeford, Maine, que desató una nueva ola de protestas y reclamos de “¡Fuera ICE!”.

Con este caso suman nueve los fallecidos a manos del ICE.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, agentes del Servicio estaban realizando “una operación de vigilancia específica en la última dirección conocida de un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión”. El colombiano, que no era el objetivo de la operación, pero también se encuentra en situación irregular en EU, “salió de la residencia en un vehículo. Los agentes del ICE intentaron detener el vehículo. El vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”. El DHS señaló que “el conductor del vehículo resultó herido y se contactó inmediatamente con los servicios de emergencia. Falleció a causa de sus heridas”.

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En un primer momento, un portavoz del ICE acusó que el colombiano usó su vehículo como arma, un argumento similar al que se usó con Araujo. Pero la declaración posterior del DHS ya no habla de que los agentes hayan sido embestidos.

Un testigo, Daniel Boucher, declaró a la AFP que escuchó disparos antes de ver a agentes del ICE sacar a una persona de un auto blanco con la cabeza y la cara ensangrentadas. “Escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté detenerme’, algo por el estilo”, afirmó. “Luego estaba en el suelo. Sólo podía ver las piernas y el abdomen, y en un momento pude ver que su abdomen dejó de moverse, y supe que había fallecido”. La oficina del fiscal general de Maine dijo que el agente que disparó fue puesto en licencia administrativa y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está investigando los hechos.

Manifestantes se reunieron en la zona donde ocurrió el tiroteo con carteles de “Fuera ICE”. “Una persona ha muerto y sus seres queridos merecen respuestas claras sobre lo que pasó”, dijo el alcalde de Biddeford, Liam LaFountain. Con información de agencias.

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