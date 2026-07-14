Valle de Chalco, Méx.— El gobierno de Valle de Chalco clausuró un tiradero clandestino ubicado en la colonia Xico I, en un predio colindante con lagunas, humedales y parcelas de cultivo, con lo que busca detener la contaminación en una zona de alta sensibilidad ambiental y reducir los efectos directos sobre el suelo, los cuerpos de agua, la actividad agrícola y la salud de los residentes cercanos.

El sitio acumulaba residuos de manera irregular y representaba un foco constante de contaminación.

La disposición ilegal de basura en áreas como esta genera filtraciones que afectan la calidad del suelo y del agua, favorece la presencia de vectores de enfermedades, produce olores persistentes y eleva el riesgo de obstrucción de drenajes durante las lluvias, con el consecuente aumento de posibilidades de inundaciones, dijo el alcalde Alan Velasco.

Durante la intervención, se establecieron medidas para impedir el acceso y el uso continuo del lugar como depósito de desechos. También iniciaron los primeros trabajos de recuperación del espacio y reforzaron la vigilancia en la zona para evitar que se reincida en esa práctica ilegal.

El alcalde advirtió que las autoridades locales no permitirán la disposición ilegal de residuos en espacios públicos, caminos, áreas verdes ni zonas de valor ambiental. El ayuntamiento anunció que mantendrán operativos de inspección, limpieza y recuperación en sitios afectados. (Con información de Emilio Fernández).

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