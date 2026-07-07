La World Press Photo 2026 vuelve al Museo Franz Mayer en CDMX. Se trata de una de las exposiciones de fotografía más importantes del mundo. Además de mostrar sucesos históricos, momentos o problemáticas de la vida cotidiana, esta curaduría de imágenees invita a la reflexión sobre la sociedad contemporánea. Si quieres saber hasta cuándo estará disponible, aquí te compartimos el dato.

¿Qué ver en la exposición World Press Photo 2026?

Fundado hace 71 años en Países Bajos, World Press Photo es uno de los concursos anuales que reconoce el poder del fotoperiodismo y de la fotografía documental creados a partir de la lente de profesionales consolidados y de fotógrafos emergentes.

Premia obras que reflejan las complejidades del mundo, que promueven el diálogo e impulsan la acción.

Esas obras son expuestas de manera anual en más de 80 lugares del mundo, y es turno de conocerlas en la Ciudad de México. Esta vez, el Museo Franz Mayer las recibe por alrededor de cuatro meses.

Una de las obras que puedes ver en la expo es "Ihsaan Haffejee". Foto: World Press Photo

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Además de presentar el trabajo de 42 fotógrafos distinguidos, entre los que destaca el mexicano César Rodríguez, esta expo incluye el "World Press Photo The Archive", que conmemora el 70 aniversario del famoso concurso de fotografía.

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Ese "archivo" muestra una selección de 33 impresiones vintage, mismas que fueron premiadas como la "Foto del Año de la Prensa Mundial" entre 1955 y 2025.

Toda la muestra abarca temas como la resistencia contra el racismo, la esperanza y resiliencia de los manifestantes, las pandemias, la migración moderna y el costo humano del conflicto

Esta fotografía del mexicano César Rodríguez es parte de la exposición. Foto: Instagram @cesar_rodriguezb

¿Cuánto cuesta ir a la World Press Photo 2026 en el Franz Mayer?

Puedes comprar tus boletos para la expo en el sitio online del Museo Franz Mayer o en taquillas. Los costos de entrada son:

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Entrada general: $150

Estudiantes, profesores y adultos mayores con credencial vigente: $90

Menores de 6 años: gratis

El boleto es válido únicamente para la exposición, la cual estará disponible hasta el domingo 4 de octubre, por lo que aún tienes tiempo para ir.

La mejor manera de llegar es usando el transporte público, con estaciones cercanas como Hidalgo de la Línea 2 y 3 del Metro, o Hidalgo de la Línea 7 del Metrobús.

Si te gusta la fotografía o buscas un plan cultural en la capital, no te puedes perder este plan.

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Dirección : Avenida Hidalgo 45. Centro de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

: Avenida Hidalgo 45. Centro de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX Horario: martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas

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