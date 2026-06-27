A turistear por la CDMX se ha dicho. No importa que seas local o foráneo, aprovecha el fin de semana y disfruta de algunos de los atractivos de la capital. Checa estas 5 propuestas.

Tour por el centro de Tlalpan

Cada alcaldía en CDMX tiene su ‘centro histórico’, y algunos destacan por su arquitectura y belleza, como el centro de Tlalpan.

De estilo colonial, este barrio es ideal para dar un paseo por una especie de ‘pueblito’ sin salir de la ciudad, especialmente con el recorrido de la agencia Turisteando Ando.

Foto: Sectur CDMX

Guiado por una arqueóloga, el tour incluye la visita a edificios icónicos como el Museo del Tiempo (con una colección privada de relojes antiguos), la Casa Chata (una de las más antiguas de Tlalpan), la Antigua Casa de Moneda (donde se acuñaron monedas del Segundo Imperio Mexicano), la Casa Frissac (del siglo XIX), el Convento de San Agustín y la Casa del Conde de Regla.

Cuándo: sábado 27 de junio a las 10:00 a.m.

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Tiene un costo de $150 pesos por persona.

WhatsApp: (55) 6727 3803.

Kayak en canales de Tláhuac

¿Sabías que hay más canales prehispánicos y chinampas fuera de Xochimilco? Muy cerca, en la alcaldía Tláhuac, también hay una zona lacustre que se puede recorrer en trajineras y kayak.

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En este paseo guiado por locales, puedes navegar en ambas embarcaciones. Visita una chinampa para conocer este ancestral método de cultivo, participa en un taller de hortalizas y hasta puedes tener un desayuno o comida tradicional.

Foto: Sectur CDMX

Disponible el fin de semana en varios horarios: 6:00 a.m., 9:00 a.m., 12:00 p.m. y 3:00 p.m.

El costo es de $662 pesos por persona.

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Sitio web: feverup.com/m/668256

Cocteles y futbol en Reforma

Durante el Mundial 2026, hay un montón de opciones para ver los partidos, aunque en esta ocasión te proponemos disfrutar de la jornada del fin de semana en el bar Fifty Mils del hotel Four Seasons Mexico City.

Durante la temporada futbolera, tienen pantallas para que no te pierdas ningún detalle de los encuentros. Su menú incluye coctelería, mocktails, vino, postres y alimentos como hot dogs de cochinita pibil, cheeseburger, coctel de camarón, tartar de tomate y más delicias.

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Foto: Fifty Mils

Abre el sábado de 12:00 p.m. a 2:00 a.m. y el domingo de 12:00 p.m. a 1:00 a.m.

La entrada no tiene costo pero se sugiere reservar.

Instagram: @fiftymils

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Misión futbolera secreta en Polanco

¿Cómo convertirse en un detective futbolero? En el Parque Lincoln de Polanco, sé parte de la misión ‘La Copa Desaparecida’, una experiencia que se realiza a través de tu teléfono inteligente.

El escenario es el siguiente: el codiciado trofeo fue hurtado y solo tu equipo y tú pueden recuperarlo. A través de retos, acertijos, personajes y pistas por todo el lugar, deberán ingeniárselas para descubrir al responsable.

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Disponible el fin de semana, con salidas cada hora de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Desde $369 para 2 personas.

Sitio web: feverup.com/m/529199

Museo del Chocolate en Centro Histórico

A espaldas de la Catedral Metropolitana, adéntrate en uno de los recintos más ‘deliciosos’ del Centro Histórico de CDMX: Choco-Story Zócalo, el museo del cacao y chocolate.

Dentro de una casona colonial restaurada, recorre sus salas con materiales digitales y objetos que relatan el uso del cacao en la época prehispánica, su llegada a Europa y su posterior transformación en chocolate.

Foto: Choco Story Zócalo

Además, observa cómo un maestro chocolatero prepara pralinés frente a ti y, por supuesto, prueba algunas de las delicias.

Abre el fin de semana de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada general tiene un costo de $240 por persona, $180 para locales (presentando identificación), $140 estudiantes y adultos mayores y $90 niños de 3 a 12 años.

Sitio web: choco-story-zocalo.mx/es-mx

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