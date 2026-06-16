La tarde de hoy se registraron compras de pánico en algunas estaciones de servicio de la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana, por el desabasto del combustible que obligó al cierre de gasolineras.

Hasta este momento, un total de 14 estaciones dejaron de prestar el servicio al quedarse sin gasolina. Los cierres empezaron a registrarse desde temprana hora, y poco a poco fueron sumándose más gasolineras.

Al difundir la información sobre el desabasto, algunos automovilistas abarrotaron las estaciones de servicio aún en funcionamiento. Eso provocó largas filas de vehículos. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Al difundir la información sobre el desabasto, algunos automovilistas abarrotaron las estaciones de servicio aún en funcionamiento. Eso provocó largas filas de vehículos.

José Luis Ballesteros, integrante de la asociación de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca (EGEO), explicó que el desabasto se debe principalmente a la toma de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, ubicada en El Tule, una población ubicada a unos 30 minutos de la capital del estado.

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Desde ayer, los maestros de la Sección 22 del SNTE mantienen la toma permanente de la TAD y aún permanecen apostados ahí, en espera de indicaciones de sus líderes sindicales para saber si continúan con la protesta o se retiran.

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Ballesteros detalló que las gasolineras que se quedaron sin combustible son aquellas que no cuentan con pipa propia y deben recurrir a la contratación de otras empresas para surtirse de combustible.

Compras de pánico por desabasto de gasolina en Oaxaca; ya cerraron 14 estaciones de servicio. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Mientras que, aquellas que cuentan con pipa, se están surtiendo directamente de la refinería de Veracruz o de la refinería de Salina Cruz, ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec. Esto, señaló, ha provocado el encarecimiento de la gasolina y del diesel.

Las autoridades del gobierno del estado adelantaron que están buscando un acuerdo (sin precisar con quién), para garantizar el abasto de combustible en cada una de las estaciones de servicio de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados.

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