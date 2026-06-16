Guanajuato, Gto.- El Poder Judicial del estado puso en operación los primeros cuatro Juzgados Mixtos Especializados en Violencia contra las Mujeres, en los municipios de Guanajuato, León, San Francisco del Rincón y Salvatierra.

La creación de estos juzgados especializados en materia penal y familiar se derivan de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 17 municipios de Guanajuato que en septiembre de 2024 emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En la inauguración de los nuevos juzgados, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo dijo que representan un modelo único a nivel nacional, porque concentran competencias en materia penal y familiar, permitiendo atender a las mujeres en un solo espacio, de manera integral, especializada y con perspectiva de género.

Destacó su labor por avanzar hacia una justicia más cercana y más comprometida con las mujeres.

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“La decisión de impulsar la creación de estos Juzgados Mixtos Especializados en Violencia contra las Mujeres no solo habla de visión jurídica, sino de sensibilidad social, de responsabilidad y, sobre todo, de un compromiso firme con la dignidad de las personas”, agregó.

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Dijo que ahí encontrarán atención coordinada, acompañamiento profesional y un trato digno y humano. También se reducen tiempos, se evita la revictimización y se fortalece el acceso efectivo a la justicia.

La gobernadora señaló que “ninguna acción institucional es suficiente si no está acompañada de un profundo cambio social y cultural.

“La violencia contra las mujeres no es un problema aislado. Es un fenómeno que exige la participación de toda la sociedad”.

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En el evento la presidenta del Poder Judicial del Estado, Alma Delia Camacho Patlán, explicó que estos juzgados actuarán en los casos que se judicialicen de delitos cometidos contra mujeres, niños o adolescentes.

Conocerán de los hechos previos en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, y de los delitos previstos en el Código Penal en materia de violencia familiar, contra la libertad sexual y femicidios.

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La magistrada Camacho destacó la responsabilidad de impulsar acciones para la protección efectiva de los derechos de las mujeres.

Los juzgados familiares aplicarán medidas cautelares, medidas de protección, de guarda y custodia de personas menores de edad y sobre alimentos.

dmrr/cr