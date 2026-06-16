Culiacán, Sin a 16 de junio. - Durante un patrullaje por la zona de Lomas de Monterrey, en el municipio de Mazatlán, elementos de la policía estatal preventiva fueron atacados por un grupo armado, lo que desató una intensa persecución por varios poblados, hasta lograr detener a los dos civiles que protaban armas automáticas.

En un breve mensaje, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que continúan con las labores de búsqueda del resto del grupo armado. Para ello, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional se sumaron al operativo.

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Según los datos, los agentes estatales en sus labores de patrullaje detectaron a personas armadas, los cuales al notar su presencia les dispararon, por lo que se inició una intensa persecución con intercambio de disparos por varios poblados rurales.

En forma preliminar se informó que en el operativo de persecución se logró detener a dos civiles con armas automáticas, pero se continúan con los operativos de búsqueda del resto de los hombres armados.

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