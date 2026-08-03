Laboratoria anunció que su programa ‘Activa tu carrera’ será gratuito mediante becas del 100% para mujeres mayores de 18 años en América Latina. La iniciativa busca ayudar a quienes están desempleadas y, pese a contar con cursos, certificaciones o experiencia, enfrentan dificultades para reincorporarse al mercado laboral.

El programa tendrá una duración de 12 semanas, será completamente remoto y contará con sesiones en vivo. Además de fortalecer habilidades para la búsqueda de empleo, incorporará herramientas de inteligencia artificial y automatización como parte de la preparación profesional.

Laboratoria ofrece capacitación gratuita en IA a mujeres que buscan empleo. Imagen: Magnific

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IA para potenciar la experiencia profesional

La primera mitad del programa estará enfocada en que las participantes identifiquen el valor de su trayectoria y puedan comunicarlo mejor ante potenciales empleadores. Durante las primeras seis semanas trabajarán en objetivos profesionales, fortalezas, CV, perfil de LinkedIn y entrevistas.

A partir de la semana siete comenzará la segunda etapa, enfocada en potenciar la trayectoria profesional con inteligencia artificial. Las participantes aprenderán habilidades prácticas de IA y automatización, además de desarrollar una solución para un reto real de mercado.

Como parte del proceso también podrán obtener certificaciones, desarrollar un proyecto y presentar los resultados de lo aprendido.

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El acompañamiento continúa después del curso

Laboratoria señala que el seguimiento no termina al concluir las 12 semanas, sino que se mantiene hasta que cada participante consiga la oportunidad laboral que busca.

La organización asegura que el modelo ha permitido que 99% de las mujeres que finalizan el proceso confíen en el valor de sus habilidades, mientras que 80% reporta mayor claridad sobre su futuro laboral. El programa también registra una satisfacción de 9.7 sobre 10.

Laboratoria ofrece capacitación gratuita en IA a mujeres que buscan empleo. Imagen: Magnific

Laboratoria cuenta con una red de más de 1,500 empresas asociadas y señala haber impactado a más de 10,000 mujeres en 11 países. De acuerdo con la organización, 73% de sus participantes se han insertado en el sector tecnológico y algunas han llegado a triplicar sus ingresos después de pasar por sus programas.

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Las postulaciones de ‘Activa tu carrera’ ya están abiertas desde el 30 de julio de 2026 y están dirigidas a mujeres mayores de 18 años en América Latina. Aquí puedes conocer todos los detalles.

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