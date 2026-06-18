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Culiacán, Sin a 18 de junio. - La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que un total de veinticinco internos del fuero federal que se encontraban en los reclusorios de Culiacán y el Castillo, en Mazatlán, fueron trasladados vía aérea a un Centro Federal de Reinserción Social.
A través de un breve mensaje, se informó que por instrucciones del Órgano Administrativo Desconcentrado, Previsión y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del grupo interinstitucional, se llevó a cabo los traslados de los internos.
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Sin dar mayores detalles de las identidades de los internos, solo se externó que esta acción, impulsada por el gobierno de México, contribuye a la reducción de riesgos en los centros penitenciarios del país.
La dependencia estatal no emitió mayores datos sobre el número de internos del fuero federal por cada reclusorio estatal que tuvieron que ser reubicados a un centro de reinserción federal en el país.
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dmrr/cr
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