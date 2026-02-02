“Es un día muy pesado, la verdad”, comentó Beverly, quien desde las 5:30 horas vende tamales y atoles afuera del Metro Pino Suárez este 2 de febrero, con motivo del Día de la Candelaria.

Como cada año, vendedores y compradores se congregaron desde tempranas horas en distintos puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México para adquirir tamales y atoles, una tradición que reúne a familias completas este 2 de febrero.

Desde puestos ambulantes hasta restaurantes, la demanda de este platillo típico aumentó considerablemente, principalmente entre personas que buscan cumplir con la costumbre de compartir los tamales con familiares, compañeros de trabajo o amigos.

Beverly explicó que, ante el incremento en las ventas, la noche anterior preparó 200 tamales, mientras que en días normales suele hacer alrededor de 100.

Día de la Candelaria llena de tamales el Centro Histórico; tradición reúne a familias desde temprano. Foto: Santiago Cadena

“La demanda aumenta bastante”, señaló.

Mencionó que llevaba 20 años ejerciendo el trabajo por su familia, quienes le relataron que el día de la candelaria era el más importante del año.

En la Plaza San Lucas, Eduardo Alexis comenzó a vender tamales desde las 6:00 horas y detalló que los sabores más solicitados son los verdes y los de rajas.

Destacó que sus principales clientes son familias que compran grandes cantidades y oficinistas que buscan desayunar antes de entrar a trabajar.

"Es difícil porque todos quieren llevarse y uno lo intenta" dijo.

Irma García relató que acudió por la mañana a la Catedral Metropolitana junto a sus dos hijos pequeños para asistir a misa y posteriormente se trasladó a Pino Suárez para comprar tamales y atole, los cuales compartiría con su hermana.

“Me gusta enseñarles esta tradición a mis hijos, porque es algo muy bonito”, comentó.

Explicó que sus abuelos le inculcaron la costumbre de asistir a misa y comprar tamales el Día de la Candelaria, por lo que cada año busca repetirla con su familia.

“No hay forma de que yo no venga a misa y por tamales el dos”, dijo entre risas.

Además, señaló que suele acudir al mismo puesto afuera del Metro Pino Suárez, al cual ha regresado por más de 10 años, debido a la confianza que tiene con el vendedor.

En el restaurante El Cardenal, la familia Pineda Morena esperó alrededor de una hora para recibir sus tamales, entre filas y una encargada que llamaba por nombre a los dueños de los pedidos.

Indicaron que era el segundo año consecutivo que acudían al lugar, pues el año anterior también hicieron fila para comprar.

“En cualquier lugar aceptamos, pero estos son muy buenos”, comentó Naisin, madre de familia.

Agregaron que tanto el padre como el hijo sacaron el muñeco en la Rosca de Reyes, por lo que les correspondía pagar el desayuno y posteriormente asistir a misa.

“Se supone que es de buena suerte, entonces yo espero que sí”, señalaron entre risas.

Para Eloísa Díaz, la celebración de la Candelaria forma parte de su identidad; este año, explicó que la festividad tuvo un valor especial, ya que viajó desde Chiapas a la capital para someterse a una operación de glaucoma.

“Siempre hago esto, pero ahora es agradecer que salió todo bien”, expresó. Comentó que era la primera vez que visitaba la Ciudad de México y que le resultó curioso probar tamales acompañados con pan de bolillo, por lo que espera regresar en el futuro por motivos turísticos.

Su esposo, Javier Ramón, indicó que sin importar el lugar en el que se encuentren, buscan mantener la tradición de los tamales, por lo que incluso enviaron dinero a sus familiares, ya que a él le tocó el muñeco en la Rosca de Reyes.

“Yo creo que con fe uno logra mucho y, aunque no esperábamos celebrar la Candelaria aquí en México, lo estamos haciendo” añadió.

