La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reanudó el programa Casa por Casa que encabeza todos los jueves -tras algunas semanas de asueto-, con la entrega de 30 obras a las que se comprometió durante el año pasado, entre ellas dos Caminos Seguros, una cancha de pádel y una primaria renovada en la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco.

Ante vecinos de esta colonia, la mandataria capitalina destacó que se instalaron casi 4 mil luminarias de 170 watts, para iluminar toda la colonia; además, encabezó la entrega de dos Caminos Seguros para que la población pueda transitar de forma segura.

Clara Brugada reanuda Casa por Casa de 2026 con entrega de 30 obras en la alcaldía Iztacalco; instalaron casi cuatro mil luminarias. Foto: Especial.

“Hoy estamos iniciando en toda la ciudad, las inauguraciones de todo el trabajo hecho en el 2025, por eso hoy, jueves de Casa por Casa, quisimos arrancar con la inauguración de los compromisos que tuvimos hace un año; y hoy la población podrá disfrutar la transformación de la colonia con más iluminación”, dijo.

Brugada Molina entregó la escuela primaria “Juan de la Luz Enríquez”, donde se habilitó un aula digital “Mixtli”, más tarde, entregó un Camino Seguro a la altura de la lateral Río Churubusco, esquina con norte de Río Churubusco.

Destacó que, en el último año, las autoridades de la CDMX atendieron 3 mil 924 solicitudes, entre poda, luminarias, bacheo, desazolve, mantenimiento en vía pública, entre otras demandas que hicieron vecinos de esta colonia en los eventos del Casa por Casa.

Asimismo, anunció que se hará una Utopía en la colonia Agrícola Pantitlán, la cual estará localizada en la calle 4.

“Esa vez que recorrimos, la gente nos pidió una Utopía aquí en Agrícola Pantitlán, y platicando con la alcaldesa de un predio, en la Calle 4. La respuesta es sí, vamos a hacer la Utopía en la mitad del terreno, que es muy grande, que son 5 mil metros cuadrados”, anunció.

En su oportunidad, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló que en total fueron 30 obras las que se trabajaron los últimos meses en esta colonia.

“30 grandes obras que desarrollamos desde la Secretaría de Obras, una gran inversión que la jefa de Gobierno nos pidió que pudiéramos hacer. Es una gran colonia, una colonia muy grande aquí en Iztacalco, así que merecía una gran intervención y bueno, ya están disfrutando las vecinas y los vecinos de todas estas obras que estamos entregando para ustedes”, aseveró ante los vecinos.

