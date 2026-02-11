Luego de la clausura de Kp Moto y Be Mine Electric, dos negocios de scooters eléctricos ubicados en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, así como el decomiso de algunas unidades al no acreditar su legalidad, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CanacoCDMX) reconoció al Gobierno capitalino por combatir la invasión de productos asiáticos en la zona patrimonial, que señaló que representa una competencia desleal para los comercios locales.

Aseguró que se han identificado más de 3 mil 500 locales que venden productos asiáticos de dudosa procedencia en el Centro Histórico, invadiendo edificios históricos y transformando departamentos y estacionamientos en bodegas que representan un peligro.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez, consideró que estas acciones son una muestra de voluntad política de la autoridad para combatir la invasión de productos asiáticos, que "al ser introducidos de contrabando o con prácticas irregulares de comercio, representan un daño para las empresas mexicanas formalmente establecidas y una competencia desleal para ellas".

Además, ofreció colaboración con la autoridad para seguir con las revisiones, "porque estamos seguros de que son múltiples los productos asiáticos de dudosa procedencia los que se expenden en diversas zonas de nuestra ciudad”.

