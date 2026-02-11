El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) capitalino y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) celebraron un convenio con el que se fortaleció la videovigilancia en inmediaciones del puerto aéreo, a través de la instalación de 58 cámaras.

Con este acuerdo también se facilitó la instalación de seis nuevos sistemas de videovigilancia (STV) y dos Tótems en los alrededores del aeropuerto capitalino, lo cual representa un aumento del 100 % de la cobertura previa, informó el C5.

En el pacto también se establece la comunicación directa entre el C5 y el AICM y la difusión de los números de emergencia, denuncia y uso de botones de auxilio.

Lee también: Dan prisión preventiva a Gaby "N", detenida por el homicidio de motociclista en Iztapalapa; seguirá recluida en Santa Martha Acatitla

La firma del convenio, la primera entre ambas instituciones, estuvo encabezada por el director general del AICM, el almirante Juan José Padilla Olmos y el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, y se realizó en las instalaciones del Centro de Comando, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Ambos titulares aseguran que se brindará más seguridad a los usuarios y trabajadores del aeropuerto. Foto: Especial.

Más seguridad para los pasajeros y trabajadores

Durante la firma, el almirante Juan José Padilla Olmos mencionó que las 58 cámaras se sumarán a las mil 200 que instalarán en las terminales, aseguró el C5.

Asimismo, el director general del AICM aseguró que con estas acciones se refuerza la seguridad, lo cual será reconocido por los trabajadores del puerto aéreo.

Lee también Caen 4 presuntos integrantes de “La Unión Tepito” en la alcaldía Cuauhtémoc; aseguran más de 450 dosis de presunta droga

“Este proyecto permitirá tener un Aeropuerto más seguro en cuanto a la transitabilidad de los pasajeros y usuarios. Estamos agradecidos y es algo que va a reconocer todo el personal que trabaja en el Aeropuerto”.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés destacó la coordinación entre ambas instituciones.

“El trabajo coordinado para reforzar la seguridad de las y los usuarios, empleados y transeúntes es vital como parte de la construcción de la realidad y de la percepción de seguridad que es indispensable seguir fortaleciendo en la capital nacional”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr