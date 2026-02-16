La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que no hay problema en la entrega de los títulos y cédulas de las Universidades del Bienestar, aunque aceptó que en su momento hubo algunos casos de demora.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que también ya se revisa la situación del plantel de la Ciudad de México, ante la renta que hacen del lugar en el que se encuentra en el Centro, y se evaluó la posibilidad de trasladarlo a Texcoco.

“No hay demora, hubo en algunos casos algunas demoras, pero no hay demora. No hay demora en la entrega de los títulos de las Universidades del Bienestar Benito Juárez [...].

“Son muy buenas universidades, están vinculadas con las comunidades, los estudiantes están muy contentos y las comunidades muy contentas [...]”, dijo después de diversas manifestaciones de estudiantes en días pasados.

Sobre la unión del plantel de la Ciudad de México con el de Texcoco, dijo que se analiza cómo se garantiza que se quede el del Centro.

