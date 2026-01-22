Cuando concluya el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se tendrán 300 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), como parte de una estrategia para ampliar el acceso a la educación superior en comunidades con menores oportunidades.

El proyecto contempla una inversión acumulada de 8 mil millones de pesos en infraestructura educativa, informó Raquel Sosa, directora general de estos planteles.

Al presentar un informe de avance, la titular del Organismo Coordinador de la UBBJ detalló que actualmente operan 215 sedes en todo el país de 85 mil alumnas y alumnos, atendidos por mil 652 docentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró de la Universidad para el Bienestar, sede Parque Ecológico Lago de Texcoco. Texcoco, Estado de México. Foto: Presidencia

De acuerdo con la directora general, las nuevas sedes que se incorporan durante el resto del sexenio se ubicarán prioritariamente en comunidades con mayores niveles de marginación. Los estados considerados para esta expansión son Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas.

El objetivo, explicó, es garantizar el derecho a la educación superior en regiones donde históricamente no ha existido oferta universitaria suficiente, mediante un modelo gratuito, con enfoque comunitario y pertinencia social.

Durante el informe también se destacó que las Universidades para el Bienestar se han consolidado como un instrumento clave de justicia social. La operación de 215 planteles en todo el territorio nacional, dijeron, ha permitido una ampliación sin precedentes en la cobertura educativa a nivel superior.

Las autoridades subrayaron que los resultados alcanzados hasta 2025 reflejan el impacto directo del programa, ya que tan solo durante el último año se emitieron más de 10 mil títulos profesionales, lo que representa una oportunidad real de movilidad social y desarrollo para miles de jóvenes.

Asimismo, se informó que para 2026 está prevista la entrega de otros 4 mil títulos profesionales, lo que confirma la consolidación de las Universidades para el Bienestar como una opción sólida, gratuita y con enfoque social dentro del sistema de educación superior en México.

