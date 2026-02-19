El Senado de la República, una vez que reciba la iniciativa presencial, prevé un amplio debate para analizar y en su caso poner fin a las llamadas “pensiones doradas” que siguen cobrando ex funcionarios de la CFE, Pemex; y Luz y Fuerza, para tasarlas en un tope máximo de 70 mil pesos mensuales.

Aseveró el senador de Morena Pavel Jarero Velázquez, quien expuso en entrevista que el Senado abrirá desde la próxima semana una amplia discusión y análisis de la iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para acabar con las “pensiones doradas” para puestos de confianza de la administración pública federal, las que dijo son desproporcionadas.

Señaló que espera que la propuesta avance con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, ya que no se puede estar en contra de que dejen de existir ese tipo de beneficios que representan una sangría de cinco mil millones de pesos anuales y que, una vez que se apruebe, serán destinados a programas sociales.

El integrante de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado recordó que gobiernos del PRI y del PAN crearon la llamada “burocracia dorada”, con altos salarios, vehículos a su disposición, vales de gasolina y de despensa, bonos, entre ellos el de retiro y una jugosa pensión.

Puntualizó que estos privilegios eran para aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos, que como expuso la presidenta se les siguen pagando con los recursos del pueblo.

Lo que se plantea es que ahora la pensión de exfuncionarios de confianza no exceda el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal, señaló al referir que nunca se afectará a trabajadores sindicalizados o con contratos colectivos.

Jarero Velázquez, senador por el estado de Nayarit, indicó que una vez que sea recibida la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución el próximo lunes en el Senado de la República, seguramente se turnará a la Comisión de Trabajo y de Estudios Legislativos, en las que se analizará e incluso se podría enriquecer.

