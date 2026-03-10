Tlaxiaco.- Una familia del pueblo triqui y comerciante en la ciudad de Oaxaca fue agredida y violentada por elementos de la Policía Estatal del estado de Oaxaca, el pasado domingo 08 de marzo; exigen la liberación inmediata de César Hernández Hernández.

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedaphi) denunció la agresión de elementos de la Policía Estatal a una familia del pueblo triqui desplazada y refugiada como comerciantes en la ciudad de Oaxaca.

Entre las víctimas está César Hernández de 23 años; M. M. de 24 años, una menor de 6 años y otro joven de 21 años de edad. La familia que se dedica al comercio ambulante con permiso en la ciudad de Oaxaca, fueron agredidos alrededor de las 19:30 horas, del domingo 08 de marzo, cuando se retiraba hacia su domicilio.

“Fueron interceptados por policías estatales, quienes los acusaron de haber participado en la marcha conmemorativa. Pese a que la familia aclaró que no había participado en dicha movilización, los agentes intentaron detenerlos con violencia”, señala Cedhapi.

Durante el operativo, César Hernández Hernández fue aprehendido de forma ilegal y hasta este martes permanece privado de su libertad en los separos de la Fiscalía de Justicia del Estado, sin que exista delito alguno en su contra. En el intento de detención, M. M. y Y. H. fueron golpeadas, mientras que la menor resultó con moretones en su brazo derecho, además del trauma psicológico por la violencia ejercida por los elementos del Estado.

Por estos hechos, la organización de derechos humanos exige la liberación de César Hernández Hernández, detenido de manera; garantías de respeto a los derechos humanos de las familias desplazadas y comerciantes ambulantes en Oaxaca, así como la inmediata investigación de la violencia ejercida contra una niña y dos mujeres triquis desplazadas.

“Este caso refleja una grave vulneración de derechos humanos que no puede quedar impune, menos aún en una fecha dedicada a la dignidad y lucha de las mujeres”, reiteró la Cedhapi.

Cabe recordar que después de las manifestaciones del 8M, tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron detenidas por la Policía Estatal tras el desalojo de las mujeres que participaron en la marcha de la ciudad de Oaxaca.

