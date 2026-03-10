Más Información

Cuernavaca, Mor.- Petra, excandidata a comisariada ejidal en 2025, fue asesinada esta tarde en un perpetrado en la colonia El Jagüey, municipio de Yautepec, considerado entre las demarcaciones más violentas en .

Los primeros informes indican que el atentado ocurrió alrededor de las 19:08 horas sobre la calle , donde vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego dentro de una palapa.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y paramédicos, quienes localizaron a dos personas tiradas e inconscientes con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Tras la valoración, confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

Una de las víctimas fue identificada como Petra, quien en 2025 fue candidata a comisariada ejidal. La segunda persona era un hombre que se encontraba con ella al momento del ataque.

Testigos señalaron que dos sujetos ingresaron al lugar y dispararon directamente contra las víctimas para posteriormente darse a la fuga.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

