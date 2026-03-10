Más Información

Culiacán, Sin.- En el fraccionamiento Infonavit Cañadas, en la parte sur-poniente de la capital del estado, casi en forma simultánea fueron tres personas del sexo masculino, dos de ellos, se encontraban sentados en cubetas fuera de un abarrote comiendo sushi.

Las autoridades de seguridad fueron notificados en forma inicial disparos de sobre la calle Cerro del Tepeyac, en un lote baldío, por lo que al acudir al lugar a verificar los hechos, encontraron a dos personas tiradas en el suelo, con impactos de bala.

Policías acordonan la zona del incidente (10/03/2026). Foto: Especial
En forma preliminar las victimas fueron identificadas como David “N” de 42 años de edad, de profesión técnico en reparación de aires acondicionados y Gerardo “N”, repartidor de comida japonesa, en esa misma zona.

A escasos minutos de su llegada al sitio, el personal del Ejército, escucho a tres calles adelante nuevas detonaciones de armas de fuego, por lo que rápidamente se desplazaron a la calle Cerro Chico, donde encontraron a otra persona , en las escalinatas de una sección de departamentos.

