El exministro laborista Peter Mandelson exigió al Gobierno británico un pago de cerca de 550 mil libras esterlinas (unos 650 mil euros) de compensación tras ser despedido como embajador del Reino Unido en Washington al conocerse sus lazos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, según revelaron este miércoles unos documentos.

Un correo electrónico publicado hoy por el Gobierno británico en la primera tanda de los ya denominados 'Papeles de Mandelson' mostró que el que fuese 'número dos' del Ejecutivo de Gordon Brown entre 2009 y 2010 trató de negociar con el ministerio británico de Asuntos Exteriores (Foreign Office) una indemnización de 547 mil 201 libras (634 mil 162 euros) tras ser cesado en septiembre de 2025.

El monto, según Mandelson, correspondería al restante de los costes salariales de los cuatro años que abarcaba su nombramiento como embajador, desde febrero de 2025 hasta febrero de 2029, con un sueldo anual de 157 mil libras (casi 182 mil euros).

El Gobierno se negó a satisfacer su petición, pero otro correo electrónico demostró que finalmente el Tesoro británico acordó pagar a Mandelson 75 mil libras (86 mil 910 euros), casi siete veces menos de lo solicitado inicialmente, en concepto de honorarios y de indemnización por despido.

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes (baja) tras la publicación de los documentos, Darren Jones, secretario jefe del primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de "inaceptable" la solicitud monetaria de Mandelson y aseguró que debería devolver el dinero o donarlo.

"El Gobierno (británico) no hubiera querido pagar ni una libra a Peter Mandelson, pero en comparación con el coste que habría supuesto para los contribuyentes pagar las costas judiciales de los tribunales y quizá una indemnización que, según el dictamen, habría sido superior a la cantidad concedida, el Gobierno aceptó a regañadientes", comentó Jones.

Los papeles publicados este miércoles hacen referencia únicamente a las circunstancias del nombramiento de Mandelson como embajador británico en Estados Unidos, pero Jones aseguró que existen más documentos por publicar, pero siguen retenidos por la Policía como parte de su investigación contra el exministro por mala conducta en cargo público y presuntas filtraciones de información gubernamental sensible a Epstein.

El escándalo ha puesto una enorme presión sobre Starmer, responsable del nombramiento de Mandelson. El primer ministro llegó a disculparse con las víctimas del pederasta estadounidense y aseguró haber creído las mentiras del exministro sobre sus lazos con Epstein durante el proceso de selección al cargo de embajador.

Los papeles de este miércoles, en cambio, demuestran que en diciembre de 2024, antes del nombramiento oficial de Mandelson, el primer ministro fue advertido del "riesgo reputacional" que podría conllevar designarle en el cargo dado su historial de vinculaciones con Epstein.

