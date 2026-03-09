Más Información

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos"; duró solo tres semanas en la competencia

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos"; duró solo tres semanas en la competencia

Sheinbaum acuerda con Lula da Silva visita a Brasil “entre junio y julio” de este año; sostienen llamada telefónica

Sheinbaum acuerda con Lula da Silva visita a Brasil “entre junio y julio” de este año; sostienen llamada telefónica

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

No hay esperanza de convencer al PT y PVEM en reforma electoral, insiste Monreal; “veo difícil que cambien su opinión”, dice

No hay esperanza de convencer al PT y PVEM en reforma electoral, insiste Monreal; “veo difícil que cambien su opinión”, dice

Tormenta de granizo colapsa la autopista México-Pachuca; calles de Tecámac se cubren de blanco

Tormenta de granizo colapsa la autopista México-Pachuca; calles de Tecámac se cubren de blanco

DeMet, la empresa encargada de la demolición del edificio que colapsó en San Antonio Abad; inmueble estaba dañado desde el sismo de 2017 en CDMX

DeMet, la empresa encargada de la demolición del edificio que colapsó en San Antonio Abad; inmueble estaba dañado desde el sismo de 2017 en CDMX

Caracas, 9 mar.- El Gobierno deavanza en su hoja de ruta para establecer alianzas internacionales con el objetivo de fortalecer su producción petrolera y crecer en el sector petroquímico, informó este lunes la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En una publicación en Telegram, indicó que la presidenta encargada lideró hoy una mesa de trabajo junto a la directiva PDVSA y del Ministerio de Hidrocarburos, un encuentro para "potenciar el crecimiento del país en el mercado energético mundial".

Venezuela suscribió nuevos contratos de venta de petróleo y derivados para su comercialización en Estados Unidos, informó el pasado martes PDVSA, semanas después de que ambos países sellaron un acuerdo energético a largo plazo.

Lee también

En un comunicado, señaló entonces que estos contratos mantienen la "histórica relación comercial" con Estados Unidos y reiteró "su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional", a la par que insistió en la petición del Gobierno venezolano para el cese de sanciones impuestas a la industria.

El pasado jueves, la presidenta encargada firmó acuerdos con la británica Shell en materia de petróleo y gas durante un encuentro al que asistió el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo, proclamó un "nuevo momento político" en Venezuela y ha impulsado varias reformas, incluyendo una apertura del sector hidrocarburos a la inversión extranjera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

TSA PreCheck. Foto: iStock

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

Frontera. Foto: iStock

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?