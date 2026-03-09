Más Información
Caracas, 9 mar.- El Gobierno de Venezuela avanza en su hoja de ruta para establecer alianzas internacionales con el objetivo de fortalecer su producción petrolera y crecer en el sector petroquímico, informó este lunes la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En una publicación en Telegram, indicó que la presidenta encargada Delcy Rodríguez lideró hoy una mesa de trabajo junto a la directiva PDVSA y del Ministerio de Hidrocarburos, un encuentro para "potenciar el crecimiento del país en el mercado energético mundial".
Venezuela suscribió nuevos contratos de venta de petróleo y derivados para su comercialización en Estados Unidos, informó el pasado martes PDVSA, semanas después de que ambos países sellaron un acuerdo energético a largo plazo.
En un comunicado, señaló entonces que estos contratos mantienen la "histórica relación comercial" con Estados Unidos y reiteró "su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional", a la par que insistió en la petición del Gobierno venezolano para el cese de sanciones impuestas a la industria.
El pasado jueves, la presidenta encargada firmó acuerdos con la británica Shell en materia de petróleo y gas durante un encuentro al que asistió el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.
Tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo, proclamó un "nuevo momento político" en Venezuela y ha impulsado varias reformas, incluyendo una apertura del sector hidrocarburos a la inversión extranjera.
