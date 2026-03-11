Más Información

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Reforma electoral de Sheinbaum es desechada en San Lázaro; PVEM y PT dan revés a Morena

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México; persiste sistema de circulación anticiclónica

Clásico Mundial de Beisbol: México vs Italia - EN VIVO

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Sheinbaum preside homenaje privado a elementos caídos en operativo contra "El Mencho"; sostiene encuentro en Campo Marte con familiares

José Ramiro López Obrador niega relación entre empresario de fiesta de XV en Tabasco y la 4T; asegura que operó con otros gobiernos

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

Taxistas retiran bloqueo del AICM tras reunión con autoridades federales; acuerdan cuatro puntos

Organizaciones en Oaxaca condenan agresión contra periodista; exigen al gobierno garantizar seguridad y respeto

Ecuador y firmaron este miércoles un acuerdo con el que formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (, en inglés) en el país andino, que tendrá como objetivo apoyar en el combate a los grupos de crimen organizado transnacional.

"Esta es una alianza que permitirá enfrentar con mayor eficacia a las redes del crimen organizado trasnacional", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, durante el acto, desarrollado en Quito.

Además de la apertura de la oficina, se creó una nueva unidad policial que permitirá a ambos países mejorar su capacidad conjunta para "identificar, desmantelar, y llevar ante la Justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas, y financian el terrorismo", de acuerdo a información proporcionada por la Embajada de Estados Unidos en .

